Ikonični budimpeštanski muzej praznuje 120. rojstni dan s senzacionalnimi Gauguinovimi deli

150 mojstrovin, vključno z 80 Gauguinovimi deli, z več kot 40 lokacij po svetu – Muzej likovnih umetnosti praznuje svoj 120. rojstni dan v stilu. Morda najbolj pričakovana razstava leta je že odprla svoja vrata: Bonjour Monsieur Gauguin, predhodniki in sodobniki! (x)

Razstava Bonjour Monsieur Gauguin v Muzeju likovnih umetnosti v Budimpešti

Vse, kar lahko vidimo v Muzeju likovnih umetnosti, je senzacija ne le v naši državi, ampak po vsej Evropi. Razstava z naslovom Bonjour Monsieur Gauguin je bila v sodelovanju z več kot 40 posojilnicami prvič predstavljena konec oktobra kot prva obsežna razstava Paula Gauguina na Madžarskem in obiskovalce čaka do 28. februarja 2027 – v krogih postimpresionistov in simbolistov.

Impresivne pokrajine in barve, začinjene s sodobnostjo

Gauguinov opus, ki obsega približno trideset let, v Budimpešti oživi na resnično izjemen način: medtem ko se odvija ustvarjalna pot postimpresionističnega mojstra, so nam predstavljeni tudi odlomki iz del Gustava Courbeta, Camilla Pissarra, Clauda Moneta, Paula Cézanna, Vincenta van Gogha, Émila Bernarda in celo Paula Sérusierja.

Zbirka umetniških del s štirih celin tako odlično predstavlja vse razvoje, ki so umetnost poznega 19. stoletja pripeljali do temeljev modernosti. In ker je bil Gauguin tudi navdih za številne sodobne umetnike, pisatelje, kritike in mislece, nekatera njegova dela bogatijo tudi razstavo: zdaj si lahko madžarska javnost prvič ogleda delo z naslovom Paul Gauguin v profilu Józsefa Rippla-Rónaija, ki ga je letos odkupil Muzej likovnih umetnosti!

Poleg tega se Gauguinova življenjska pot ne odvija skozi dogodke, temveč skozi umetniške probleme, ki so orisani v 15 velikih in 9 manjših razstavnih delih. Razstava, ki se razprostira na 1200 kvadratnih metrih, se tako začne s poznim delom, ki ga je umetnik naslikal na Tahitiju – ta lokacija je bila izjemno pomembno poglavje v njegovem življenju.

Starodavna harmonija, izgubljena enotnost človeka in narave, so bile tisto, kar je Gauguina najbolj skrbelo, in to univerzalno spraševanje lahko še danes odlično doživimo med razstavo. Vidimo lahko, kako se je Gauguinova umetnost razvijala od njegovih let v Franciji, skozi obdobje Pont-Aven, do Tahitija, medtem ko eksotične pokrajine, miti oživijo, razkriva pa se tudi slikarjev odnos z Vincentom van Goghom.

Še en mejnik v seriji razstav Muzeja lepih umetnosti

Ne moremo prezreti ključne vloge, ki so jo barve igrale v Gauguinovem delu. Vredno je opazovati, kako je uporabljal in združeval modro in belo – to je navdušilo celo njegove potomce.

Judit Geskó, podpredsednica francoskega društva Société Paul Cézanne in kustosinja razstave, je povedala, da bomo po zaslugi del dejansko slišali Gauguinov srčni utrip. Vse to ni naključje: posebna uporaba barv ni namenjena predvsem vizualnemu užitku samemu, temveč vpliva na našo podzavest in čustva.

Ti vizualni akordi – kot je poudaril László Baán, generalni direktor muzeja – ustvarjajo simfonijo in bodo »slišni« tudi nam. Le pozorni moramo biti!

Na primer, tu je Portret mladega dekleta iz Københavna – tako kot drugi obiskovalci smo se pred njim dolgo zadrževali.

Prepričani pa smo, da bosta Bonjour Monsieur Gauguin, ki je prispel iz muzeja Hammer v Los Angelesu, ali Luna in Zemlja, ki si jo je izposodil MoMA v New Yorku, živela kot podobno nepozabna srečanja za tiste, ki jih zanima likovna umetnost!

Razstava Gauguin nadaljuje tudi posebno tradicijo: je organsko nadaljevanje več kot dveh desetletij trajajoče impresionistične in postimpresionistične razstavne serije Muzeja lepih umetnosti (Monet in njegovi prijatelji; Van Gogh v Budimpešti; Cézanne in preteklost; Od Cézanna do Maleviča; Renoir – Slikar in njegovi modeli), nekatere enote pa vključujejo tudi rezultate mednarodnih raziskav. Tega res ne smete zamuditi!

Razstavo Bonjour Monsieur Gauguin si lahko v Muzeju lepih umetnosti ogledate do 28. februarja 2027. Vstopnico lahko kupite za 6800 forintov po polni ceni med tednom, za 3400 s popustom in za 7800 ali 3900 forintov ob vikendih. Nakup vstopnic je možen v predprodaji na spletni strani Muzeja lepih umetnosti.