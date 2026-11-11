Brezplačna razstava obuja kultni svet filma Lovilec mačk, ki je bil premierno prikazan pred 40 leti letos

Pred štiridesetimi leti je bil premierno prikazan legendarni animirani film Béle Ternovszkyja in Józsefa Neppa z naslovom Lovilec mačk, čigar nepozabni liki, šale in glasba od takrat povezujejo generacije.

Ob obletnici so v nekdanji stavbi filmskega studia Pannónia odprli brezplačno interaktivno razstavo, kjer si lahko oboževalci od blizu ogledajo zakulisje Grabowskega in pustolovske zgodbe mačjega sindikata. Razstava predstavlja originalne, ročno poslikane celuloidne filme, risbe likov, filmske relikvije in predmete iz obdobja, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi nekdanjo pisalno mizo Béle Ternovszkyja in rekonstruiran del pisarne gospoda Teufela.

Zahvaljujoč interaktivnim gradivom se lahko potopimo v kultne citate in majhne filmske zanimivosti, hkrati pa osvetlimo zakulisje skrivnosti, za katere morda še niso slišali niti največji oboževalci. Razstavo si lahko ogledate do 31. marca 2027.