Nova zimska predstava budimpeštanskega Velikega cirkusa uravnovesi med svetovi vesolja

Zimska predstava budimpeštanskega Velikega cirkusa se je začela 7. novembra in občinstvo popeljala v poseben svet ravnovesja, povezanosti in harmonije.

Božična predstava Globe Dancea prikliče nenehno premikajoče se vesolje, medtem ko išče odgovor na vprašanje, kako najti harmonijo v nenehno spreminjajočem se svetu.

V areni vse to oživi skozi dih jemajoče umetniške produkcije: od zračnih kaskaderskih nastopov do virtuoznih žonglerskih točk in drznih, uravnoteženih produkcij, zastopanih je veliko žanrov.

Poleg spektakularnega plesnega nastopa družine Eötvös, humornega klovnovstva Alexa Traiscija in usklajenih akrobatskih nastopov Vavilov Troupe, nepozabne trenutke ponuja tudi tradicionalni levji ples kitajske akrobatske skupine Changzhi.

Orkester in baletni zbor Cirkusa Capital City ter skupne produkcije domačih in mednarodnih umetnikov ustvarjajo praznično vzdušje in vedno znova dokazujejo: prava čarovnija je v ravnovesju in sodelovanju.

Ples z balom obljublja spektakularno, prisrčno cirkuško izkušnjo za vso družino, za katero lahko vstopnice kupite do 10. januarja na tej povezavi na spletni strani Cirkusa glavnega mesta.