7 veličastnih razstav v Budimpešti za november, ki presegajo običajno muzejsko izkušnjo

Tudi v prihajajočem obdobju ne bomo ostali brez vznemirljivih kulturnih doživetij. Med naslednjimi 7 razstavami boste zagotovo našli nekaj, kar vam bo polepšalo hladnejše mesece.

Plakati in risbe. Razstava grafičnega oblikovalca Józsefa Árendása // Műcsarnok (do 22. novembra 2026)

Plakat je več kot le oglas, ki pritegne pozornost: lahko je tudi duhovit, spodbuja k razmišljanju in samostojno umetniško delo. To dokazuje življenjsko delo Józsefa Árendása, odločilne osebnosti sodobne madžarske umetnosti plakatov, ki se mu Műcsarnok ob umetnikovem 80. rojstnem dnevu poklanja z reprezentativno razstavo. Na razstavi lahko spremljate najbolj vznemirljive faze njegove ustvarjalne poti, od nostalgičnih filmskih plakatov do dramskih gledaliških del in avtonomnih grafičnih del. Ironična ironija, duhovite vizualne metafore in virtuozne risarske spretnosti se združijo v posebnem vizualnem potovanju, ki hkrati opozarja na brezčasne vrednote umetnosti plakatov.

Szamijev dnevnik – Zimska čudežna dežela // Dugattyús (14. november 2026 – 2. december 2026)

Szami v svojih portretih, fotografijah predmetov in slikah iz življenja ujame znane, a hkrati osupljive prizore, nenavadne, včasih absurdne trenutke vsakdanjega življenja, pa naj gre za magnet za hladilnik z motivom Device Marije za 1100 forintov ali Božička, ki strmi v izložbo trgovine s erotičnimi izdelki. Fotografije, razstavljene v Dugattyúsu, vas bodo nasmejale in vas nasmejale, da boste lahko pomislili, kako hitro se spreminja svet okoli nas. V skladu s temo bo na otvoritvi 14. novembra pripravljeno majhno darilo za tiste, ki bodo prišli v božičnih puloverjih. Po otvoritvenem govoru bosta za DJ-pultom Kamilla Nemeskéri in prebivalec Dugattyúsa Falcao.

Naključje ujeto pri dejanju – René Maltête // Hiša Mai Manó (6. november 2026 – 17. januar 2027)

Kaj se zgodi, ko v najbolj nepričakovanih trenutkih vsakdanjega življenja vidimo humor? Francoski fotograf René Maltête je izsledil te nenavadne, včasih absurdne situacije, da bi celotno zgodbo strnil v en sam kader. Razstava Naključje ujeto pri dejanju, ki se bo 6. novembra odprla v Hiši Mai Manó, predstavlja umetnikovo igrivo, ironično in hkrati globoko človeško vizijo skozi 122 starinskih fotografij. Pariški ulični prizori, presenetljive kompozicije in subtilne vizualne šale dokazujejo, da je resničnost pogosto najboljši scenarist. Potopite se v svet podob, ki uravnotežajo na meji med naključjem in zavestno uprizorjenimi prizori, ter odkrijte skrito poezijo vsakdanjega življenja!

Posvečeno – Madžarske umetnice v prvi polovici 20. stoletja // Madžarska narodna galerija (do 14. februarja 2027)

Madžarska narodna galerija organizira obsežno razstavo z naslovom »Posvečeno – Madžarske umetnice v prvi polovici 20. stoletja« z več kot 130 deli 60 umetnic. Razstava ponuja vpogled v obdobje, v katerem so bile ženske zaradi družbenih vlog in predsodkov lahko le amaterke. Na razstavi so izbrana dela doma in mednarodno priznanih umetnic (Anna Beöthy-Steiner, Jolán Gross-Bettelheim, Anton Prinner, Judit Reigl) ter številnih umetnic, ki jih je vredno odkriti. Dela so predstavljena v kronološkem vrstnem redu, razdeljena na tematske enote.

Zakladi Egipta // Bálna Budapest (20. november 2026 – 20. februar 2027)

Razstava, ki obuja legendarni svet starega Egipta, bo 20. novembra odprla svoja vrata v Bálni Budapest. Mednarodna razstava z naslovom Zakladi Egipta vas vabi na izjemno potovanje skozi čas in ponuja vpogled v mistični svet faraonov, egipčanskih bogov, mumij in hieroglifov. Skoraj 100 podrobnih rekonstrukcij, monumentalni vizualni elementi in vrsta vznemirljivih zgodb bodo obiskovalce popeljali nazaj v preteklost. V tematskih prostorih razstave lahko doživite posebno vzdušje Luksorskega templja in Poti sfing ter odkrijete skrivnosti piramid in grobnic.

Bonjour Monsieur Gauguin // Muzej lepih umetnosti (do 28. februarja 2027)

Prva obsežna razstava Paula Gauguina na Madžarskem obljublja pravo umetniško senzacijo, saj obiskovalce čaka skupno 150 mojstrovin, vključno z 80 Gauguinovimi deli. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z več kot 40 ustanovami, ki posojajo dela, sledi slikarjevemu intelektualnemu in umetniškemu razvoju ter hkrati predstavlja nenehno spreminjanje in iskanje poti v njegovem slogu. Poleg Gauguinovih del so na ogled tudi dela mojstrov, kot so Monet, Cézanne, Van Gogh in Sérusier, zato razstava ponuja tudi vznemirljivo sliko umetniškega okolja, iz katerega se je rodil eden od odločilnih trendov v sodobnem slikarstvu.

Živa ljudska umetnost // Etnografski muzej (do 11. aprila 2027)

29. oktobra se je začela najpomembnejša parada sodobnih ljudskih obrti, Živa ljudska umetnost – XVIII. Nacionalna razstava ljudske umetnosti. Razstava, ki si jo je mogoče ogledati do 11. aprila, se poleg madžarske ljudske umetnosti poklanja vrednotam tradicionalne obrtne kulture in moči ustvarjalnih skupnosti. Razstava, ki je našla dom v Etnografskem muzeju, kaže, da imajo tradicije svoje mesto tudi v 21. stoletju in da so bistvene za njihovo preživetje. tako da je poleg del pozornost deležna tudi osebna ustvarjalna pot tistih, ki so jih ustvarili, pa tudi zgodovina obrti.