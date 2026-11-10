6 fenomenalnih gledaliških iger v Budimpešti, ki jih novembra nihče ne želi zamuditi

V novembru ne bo manjkalo nepozabnih gledaliških doživetij, saj so v programskih knjižicah tega meseca predstavljene tako dolgoletne priljubljene kot tudi povsem nove predstave. Vsaka od šestih spodnjih iger bo odlična izbira, zato z njimi popestrite svoje vse daljše jesenske večere!

Dragi bópeer…! // Vígszínház (4. november 2026)

Kratka zgodba Tiborja Déryja se je to jesen vrnila v gledališče Vígszínház, tokrat v režiji Sándorja Zsótérja, z Lászlójem Méhesom v glavni vlogi. Zgodba se odvija okoli konflikta med očetom in sinom: ko ostareli pisatelj pokliče sina domov, pri Flórisu pa se pojavi tudi njegova žena, začetno nenaklonjenost kmalu nadomesti občudovanje mladega dekleta. Primer tasta – ali beau-pèreja ali »bópeerja« – občinstvu odkrito razkriva fizične in duševne obremenitve, ki jih človek doživlja v starosti, intimni prostor Házi Színpada pa je za vse to kot nalašč.

Metulji so svobodni // Art-Színtér (12. november 2026)

Mnogi ljudje sploh ne vedo, da priljubljena komična drama Leonarda Gersheja ni bila premierno uprizorjena na velikem platnu, temveč na odru, leta 1969. Pravzaprav si jo lahko madžarsko občinstvo zdaj ogleda v kinodvoranah, naslednjič 12. novembra! Metulji so svobodni prikazuje srečanje dveh mladih: čeprav Jill in Don sprva ločuje zid med njunim newyorškim stanovanjem, se kasneje zaljubita. In ko se pojavi gospa Baker, Jillina mati, čas, preživet skupaj, korenito spremeni življenje vseh treh. Like interpretirajo Barbara Hegyi, Balázs Szántó in Sára Mosolygó, ikonične filmske kadre pa režira Gergely Csiby, v enodejanki pa si jih lahko ogledamo v Art-Színtéru.

Karikó // Átrium (14. november 2026)

Letos novembra se bo EgyÉletem Produkció lotil nič manjše naloge kot uprizoritve življenja Katalin Karikó. Vse to bo uresničeno v Átriju po knjigi Preboji svetovno znane raziskovalke in biokemičarke, v laboratorijskem plašču pa bo nadela Dorottya Udvaros. Med monodramo lahko spremljamo raziskovalkino pot od hiše iz opeke v Kisújszállásu do Nobelove nagrade, ki je poleg nadčloveškega dela in odmevnih uspehov vključevala tudi kar nekaj zavrnitev in neuspehov. Predstavo režira Renátó Olasz – za javno generalko 14. novembra je še nekaj vstopnic na voljo!

Zemlja mi je lahka // Gledališče Erzsébetligeti (15. november 2026)

Aurél Biró Zsombor je kot pisatelj že premierno uprizoril pet iger, njegov zadnji pa je bil prvenec v sodelovanju z Orlai Produkció v režiji Gáborja Mátéja – z izjemnim uspehom. Zemlja mi je lahka pripoveduje zgodbo o družini, 1307 kilometrov od Madžarske: Csongor se poskuša preživeti na Danskem in se izogne pričakovanjem. Popolnoma sodobna igra obravnava teme, kot so razkritje, konflikti med generacijami in vprašanje migracij, in čeprav novembra ne bo več uprizorjena v gledališču Szkéné, si jo je še vedno mogoče ogledati kot gostujočo predstavo v gledališču Erzsébetligeti v Budimpešti.

Skrivnost dolgoživosti // 6. gledališče (17. november 2026)

17. novembra bomo v 6. gledališču lahko priča prizorom, ki so včasih smešni, včasih grenko-sladki in včasih naravnost absurdni, medtem ko se razkriva skrivnost dolgega življenja. Na oder je skupaj z Évo Enyedi prinesel šestnajst kratkih zgodb Ádáma Rényija: vse se dogajajo v 20. in 21. stoletju na Madžarskem, tako da smo lahko celo sami del zgodb. Hkrati junake in antijunake oživijo štirje igralci, Eszter Balla, Erzsébet Ecsedi, András Márton in Tamás Mohai, zato bo predstava bogata s smehom in solzami, resnično nepozabna.

Rókonok // Gledališče Katona József (29. november 2026)

Roman Zsigmonda Móricza ne potrebuje uvoda, njegove osrednje teme, korupcija in poneverba, pa se bodo zagotovo slišale znane. Čeprav je od izida Sorodnikov minilo že skoraj stoletje, se še danes redno pojavlja v programskih vodnikih kot igra. Različico gledališča TÁP si lahko ogledate v gledališču Katona József v režiji Vilmosa Vajdaija, v glavnih vlogah pa igrajo Bencé Tasnádi, Tamás Fodor in Attila Epres – glasbo za to nenavadno predstavo je prispeval Carson Coma, glasba pa je nastala v živo.