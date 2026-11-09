8 čudovitih jesenskih nasvetov za sprehode po Budimpešti z gastronomskim zakladom na dosegu roke

Ne glede na to, ali gre za vikend pobeg ali način za napolnitev z energijo po dolgem delovnem dnevu, se jeseni splača čim pogosteje odpraviti na potovanje in se sprehajati po zlatih kotičkih mesta. Še bolje, združite svoj program z zasluženim odmorom za kavo: tukaj je osem pohodniških točk z gastronomskimi nasveti!

Gozdni park Kiscelli

Gozdni park, ki obdaja grad Kiscelli – ali muzej Kiscelli – je bil vedno priljubljen med domačini, odkar se je pred nekaj leti ponovno rodil, pa v tretje okrožje privablja še več ljudi. Na njegovih petnajstih hektarjih so naravoslovne poti, gozdno igrišče in celo prostor za piknik, če le loviš zadnje sončne žarke. Če pa svoje gastronomske izkušnje ne želiš prepustiti naključju, se ustavi v bližnji knjigarni in kavarni Tandem in naroči nekaj toplega, z rezino jabolčne pite!

Gastronomski nasvet: Knjigarna in kavarna Tandem | 1034, Budimpešta Selmeci utca 42.

Hűvösvölgyi Nagy-rét

Hűvösvölgyi Nagy-rét verjetno ne potrebuje posebne predstavitve, saj je ena najbolj priljubljenih pohodniških točk v prestolnici. V okolici lahko preživite celo cel dan: ko na končni postaji izstopite iz tramvaja 56 ali 61, se lahko po gozdni cesti odpravite do Nagy-réta, kjer boste našli igrišče in zunanji fitnes park, nato pa se lahko odpravite na pohod po bližnjem Hárs-hegyju. Za kosilo priporočamo Kisvasút Pihenő, ki se nahaja v stavbi končne postaje Otroške železnice Húsvölgy, kjer lahko potešite lakoto z nebeško dobrimi picami.

Gastronomski nasvet: Kisvasút Pihenő | 1021 Budimpešta, Gyermekvasúthoz közép út 5.

Városmajor

Dobra stvar pri Városmajoru je, da vsako sezono pokaže nov obraz: medtem ko ga poleti najpogosteje obiščejo ljubitelji gledališča, ga v hladnejših mesecih mnogi izberejo za sprehajalno destinacijo ali pa obiščejo okoliške gastropube. Med slednjimi je najnovejši TITOK, ki je svoja vrata odprl v začetku leta. Našli ga boste nasproti nekdanjega Körszállója, a zvest svojemu imenu ga nepoučeni sprva morda sploh ne opazijo. Naj vas enobarvna zunanjost ne zavede – za vrati se skriva neverjetno prijeten kotiček! Ni kavarna, a tudi pub ni, a pijače so okusne in vedno je dobra glasba. Odkrijte ga čim prej, več vam o njem ne bomo povedali!

Gastronomski nasvet: TITOK drink bar | 1125 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 14-16.

Gellértov hrib

Gellértov hrib je kraj, kjer si lahko ogledate nekaj najlepših znamenitosti, pa naj bo to panorama z Vrt filozofov, mistično cerkev na skali, prenovljeno Citadelo ali ulice okrožja, obdane z zlatim listjem. Preživite tam nekaj ur, sprehodite se naokoli in posnemite čim več fotografij! Ne pozabite si napolniti baterij, kar lahko storite v Matildi z ročno izdelanimi pekovskimi izdelki: pult okusne francoske pekarne je obložen z rogljički, čokoladnimi pecivi, seveda pa lahko najdete tudi kakavove polžke in skutne žemljice. V Chez Matildi vam kofeinski naval zagotavlja odlična kava!

Gastronomski nasvet: Chez Matild | 1118 Budimpešta, Ménesi út 82.

Városliget – Matineja

Tudi zeleno srce Budimpešte se je prelevilo v jesensko paleto in se lesketa v barvah odpadajočega listja. Njene romantične promenade, rdeči javorji, ki se lesketajo pred Etnografskim muzejem, in celo majhen most, ki vodi do gradu Vajdahunyad, so videti kot z razglednice – odlična izbira, če želite pobegniti od mestnega vrveža, ne da bi se morali odpraviti daleč. Če ste se zabavali, boste na aveniji Andrássy, na ulici Benczúr, ki zavije na Kodály-körönd, našli dragulj tega območja, Matinejo. V tem primeru ta pridevnik res ni pretiravanje, saj gre za majhno kavarno v slogu galerije. Ne bi mogla biti bolj prijetna – morda le v oblačnih dneh, ko od tu opazujete dežne kaplje.

Gastronomski nasvet: Matineja | 1068 Budimpešta, Benczúr utca 2.

Tabán

Morda si niti ne mislite, kako odlična lokacija za sprehode sta Tabán in Naphegy jeseni. Teren je včasih nagnjen, včasih strm – na primer, ko se z avtom povzpnete do Naphegyja – zato ga lahko štejete tudi za bolj aktiven program. Bodite pozorni na stare stavbe, mimo katerih se boste peljali med sprehodom! In če govorimo o potovanju skozi čas: čaka vas tudi Csészényi Kávézó és Pörkölő. S svojim mirnim vzdušjem in retro opremo je prava zanimivost, ki je odprla svoja vrata na mestu nekdanje urarske delavnice Rill. Seveda so skodelice napolnjene s kavnimi specialitetami, ki jih podjetje samo praži – preverite jo, če bi raje šli malo dlje od linije new wave!

Gastronomski nasvet: Csészényi Kávézó és Pörkölő | 1013 Budimpešta, Krisztina körút 34.

Gradska četrt

Gradske četrti ne smete manjkati na seznamu, saj poleg znanih znamenitosti skriva številne skrite zaklade. Na primer, tu je promenada Árpáda Tótha, ki jo večina ljudi obišče le spomladi, ko cvetijo japonske češnje – a jeseni mimoidočim ponuja čudovit razgled! Kar zadeva gastronomske lokale, se lahko sprehodite po tlakovanih ulicah, ki temeljijo na seznamu madžarskih restavracij. Morda mislite, da so tukaj mislili samo na turiste. Kavarna 4minutes to odlično ovrže: kot veganska specializirana kavarna v njej preprosto preveva harmonija in vsak bi moral vsaj enkrat poskusiti svojo kavo.

Gastronomski nasvet: Kavarna 4minutes | 1014 Budimpešta, Országház utca 15.

Otok Hajógyári

Za sprehode ob Donavi priporočamo Hajógyári, znan tudi kot otok Óbudai, kjer lahko najdete tudi divje romantične, poplavne gozdove. Po poletni mrzlici otok v tem času pokaže svoj veliko mirnejši obraz, okronan z rumenkastim listjem. Na ulici Bogdáni ut, le streljaj od železniške postaje, lahko najdete pravi gastronomski zaklad: to je nihče drug kot Bomiz Deli, prijeten lokal, primeren za družine. Njihov moto je zavestni hedonizem, ponujajo pa okusne sendviče, sklede, torte, delikatesne izdelke in kave. Upoštevajte, da so ob vikendih zaprti!

Gastronomski nasvet: Bomiz Deli | 1033 Budimpešta, Bogdáni út 2.