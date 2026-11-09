Monumentalni svetlobni spomenik v začetku novembra v Budimpešti pobarva večerno nebo

Posebna instalacija z naslovom 70 luči se poklanja spominu na revolucijo leta 1956 in njene žrtve, ki obiskovalce čaka v prehodu mestne hiše med 2. in 4. novembrom.

Monumentalna kompozicija sedemdesetih svetlobnih žarkov, ki se usmerjajo proti nebu, vzbuja željo po svobodi in spomin na preteklih sedem desetletij, sodobni radijski posnetki in z njimi povezana razstava pa pomagajo približati dogodke iz preteklosti.

Spektakularni svetlobni spomenik si je mogoče brezplačno ogledati vsak dan po temi med 17. in 22. uro, tako da lahko obiskovalci sami postanejo del skupnega spomina.