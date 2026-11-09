6 programov za ogrevanje telesa in duše v Budimpešti, ki so najbolj prijetni v hladnih dneh

Hladni dnevi kličejo po prijetnih zavetiščih in dobrotah za ogrevanje telesa in duše, zato smo zbrali gastronomske lokale in programe, ki so prilagojeni hladnim mesecem. Vse, kar morate storiti, je, da se dobro zavijete!

Križarjenje s kuhanim vinom

Ta november in december MAHART Cruises dvigne koncept križarjenja na povsem novo raven: med 60-minutnim večernim programom bodo potnikom ponudili neomejeno kuhano vino in čaj! Praznično križarjenje se začne s pomola 1 na trgu Batthyány in se pelje mimo najlepših znamenitosti Budimpešte, vključno s parlamentom, ki se kopa v lučeh. To je popoln program za prijatelje ali za zmenek, poleg tega pa je odlična priložnost za fotografiranje!

Fondue nad mestom

Skrijte se pred mrazom v ljubkem majhnem igluju in se prepustite sirovi mrzlici z veliko začetnico! V 360Baru, enem od najljubših strešnih barov v prestolnici, je za to poskrbljeno vse, saj v hladnih mesecih goste pričakajo z zimsko pravljico. Ne bi si mogli predstavljati bolj elegantnega kraja za sprostitev kot so njihovi ogrevani mehurčki, še posebej, če si k fonduju naročite vroč čaj ali belo vino, kot je to običajno v Švici. Vsekakor pa poskusite tudi nekaj značilnih koktajlov bara! Občasno se bo splačalo odpraviti ven, saj bolečina rahlega mrzlice ni nič manjša od dih jemajoče panorame.

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

Kostanjeva, bučna in mlečna kaša: Novo v imperiju kürtőskalács

Novembra je jesen spet prispela v slaščičarno Édes Mackó kürtőskalács-patisserie v obliki štirih neustavljivih dobrot! Pohitite s sezonskimi specialitetami, saj jih lahko okusite šele novembra, naslednjič pa se bodo vrnile šele čez eno leto. Na jedilniku so bučni kürtős z začimbami, sveže pečeni na oglju, prepojeni s toplimi začimbami, kremast kostanjev pire Kürtős in Kürtős Gríz, nova različica naše najljubše jedi iz otroštva, v kateri je kakavova mlečna kaša še bolj vznemirljiva s koščki kürtőskalácsa in prelivom iz gozdnih sadežev. Pri sladicah pa povprašajte po skrivnem Mackó Bájitalu; pikanten kuhan jabolčni sok je odličen način, da se ogrejete v hladnem jesenskem popoldnevu ali po sprehodu v živalskem vrtu!

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Vroča čokolada z medvedki

Rentegét RomKafé ne sme manjkati na seznamu, saj šele takrat postane resnično obvezna destinacija za sladkosnede. V kakavovem raju šestega okrožja lahko izbirate med več kot sto vrstami vroče čokolade, in če ste pripravljeni na izziv, lahko srkate zaželeno poslastico v družbi medvedkov. Samo da vam damo pokušino vznemirljivih različic, ki se lahko skrivajo pod plastjo stepene smetane: na voljo so tudi slana karamela, mango-bela čokolada, ingver-cimet in pistacija vroča čokolada, seveda pa so pomislili tudi na vegane. Ne pozabite rezervirati mize, še posebej, če boste čokoladno kraljestvo obiskali čez vikend!

1063 Budimpešta, Szinyei Merse utca 22.

Gas cmoki v Városmajorju

Ogromni, puhasti cmoki, obilna količina vanilijevega sorbeta, mak na vrhu in slivova marmelada v notranjosti – če še niste jedli gas cmokov, je zdaj pravi čas! Na srečo vam ni treba iti vse do Alp, če si zaželite najljubše poslastice smučarjev, saj Majorka letos spet pripravlja gas cmoke. Pravzaprav se ne ustavijo pri klasiki: lahko zahtevate tudi orehove ali mandljeve, in tudi če ste ljubitelj pistacij, boste našli, kar iščete. Ko se boste najedli do sita, se sprehodite po Városmajorju!

1126 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 16.

Igriva pojedina

Za konec smo prihranili retro specialiteto – restavracijo Lakomatív, kjer se vse vrti okoli vlakov. Niti za trenutek ne mislite, da so vlaki tukaj le za okras: parniki dostavljajo pijačo na mize, več modelov pa oživi s pritiskom na gumb. Restavracija se nahaja tik ob železniški postaji Keleti, jedilnik pa je poln dobrot: bogatih juh, madžarskih priljubljenih jedi in celo burgerjev. Imajo nekaj za vsakogar, za vse starosti in okuse!

1076 Budimpešta, Verseny utca 2.