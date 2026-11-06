Stoletno drsališče v Mestnem parku začenja sezono z otvoritvenim vikendom za rojstni dan

Letošnja sezona drsanja na drsališču v Mestnem parku se začenja s posebnim rojstnim dnevom: eno najbolj priljubljenih zimskih zbirališč v prestolnici 20. novembra praznuje svojo 100. obletnico.

Čeprav ljubitelji drsanja v Mestnem parku uživajo v tem zimskem športu že od 19. stoletja, mehanizirano drsališče izdeluje led že natanko sto let.

Leta 1926 je drsališče doživelo znatno posodobitev: s podporo bogatejših meščanov Budimpešte in članov kluba je bila dokončana gradnja sodobne hladilne tehnologije, s čimer se je odprlo drugo umetno drsališče v Evropi, primerno za tekmovanja. V okviru naložbe je bila pod vodstvom arhitekta Ferenca Paulheima razširjena tudi drsališče.

Stoletno drsališče naj bi svojo sezono odprlo četrti vikend v novembru. Organizatorji se pripravljajo na praznovanje obletnice z demonstracijami ledenih športov, glasbenimi nastopi in vznemirljivimi programi med 20. in 22. novembrom.

Pomembno je omeniti, da je datum 20. november še vedno načrtovan, odprtje pa je odvisno od vremena in pogojev za izdelavo ledu.