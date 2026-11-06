Péter Scherer bo v spomin na svojem najljubšem mestu v Budimpešti

16. novembra bi igralec Péter Scherer, dobitnik nagrade Jászai Mari, praznoval svoj 65. rojstni dan, v njegov spomin pa bodo ob njegovih ljubljenih platanah na Margaretinem otoku odkrili ploščo.

16. novembra bodo ob eni od posebnih platan na Margaretinem otoku odkrili ploščo v čast igralcu Péterju Schererju, ki je umrl maja. Budimpeštanec Pepé je imel tesno osebno vez z drevesom in mestom, katerega večni ljubimec je bil.

Na spominski slovesnosti bosta imela govora župan Gergely Karácsony in državni sekretar za kulturo Ervin Nagy, igralca pa bo obeležil tudi Bori Péterfy. Pridružite se nam in se skupaj spomnimo ene posebnih osebnosti madžarskega gledališkega življenja!