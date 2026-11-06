7 očarljivih vodenih sprehodov po Budimpešti v novembru, kjer se razkrijejo skrite skrivnosti mesta

Budimpešta, okrašena z zlatim listjem in odeta v najlepše barve sezone, vas pričakuje, da jo odkrijete novembra v okviru resnično vznemirljivega vodenega sprehoda.

Čipka in čokolada

7. novembra, od 16. ure naprej, bodo ženske z gradu Buda v središču dogodka Sprehodi po gradu Buda. Vodeni sprehod bo med drugim obravnaval življenje žensk v grajskem okrožju, ne glede na rang, naziv ali poreklo. Med 120-minutnim programom boste lahko našli odgovore na vprašanja, kot so, kdo je lahko zajtrkoval v zidovih Matjaževe cerkve ali kdo se ni obotavljal dešifrirati kod na tajni radijski postaji? Sprehod vključuje tudi skrivni recept za torto, a na vprašanje, zakaj, seveda odgovori sprehod.

Datum sprehoda: 7. november 2026

Cerkev v objemu svetlobe

7. novembra bi lahko bili del ne le katerega koli premiernega sprehoda! Na ta dan bo vodeni sprehod Korzózz Velünk razkril zakulisje posebne cerkve, ki se dviga nad trgom Szilágyi Dezső. Če vas je vedno zanimalo, kaj se morda skriva za ikonično stavbo Víziváros, okrašeno z rdečo opeko in strešniki Zsolnay, potem tega 1,5–2-urnega sprehoda ne smete zamuditi! Med ekskluzivnim sprehodom se bodo seveda vrata stavbe na stežaj odprla tudi za udeležence, kar jim bo omogočilo, da si od blizu ogledajo eno od mojstrovin Pecz Samuja.

Datum sprehoda: 7. november 2026

Palača termalne vode – Odkrivanje termalnega kopališča in bazena Széchenyi

7. in 21. novembra se lahko za celo uro – tokrat figurativno rečeno – do vratu potopite v zgodovino termalnega kopališča in bazena Széchenyi. Na posebnem sprehodu po stavbah Liget Budapest lahko ikonično kopališko palačo odkrijete kot še nikoli prej. Med drugim se lahko naučite o termalni vodi, ki vre iz globin Mestnega parka, in o vznemirljivi, včasih zaviti zgodbi o rojstvu kopališča Széchenyi. Sprehod vam ponudi vpogled v umetniški svet kupolaste dvorane, simboliko mozaikov in skulptur.

Datum sprehoda: 7. in 21. november 2026

Naj živi Grund! – roman in resničnost na Pálovi ulici

Zgodba o fantih z Pálove ulice, ki jo bere skoraj vsak, bo oživela na sprehodu po Sétaműhelyju 14. novembra. O ikoničnem delu Ferenca Molnárja kroži veliko legend in dezinformacij. Ob tej priložnosti lahko spremljate resnične lokacije in osebnosti, ki so navdihnile like, kjer boste med drugim izvedeli okoliščine, v katerih je bil roman napisan, kdo je bil v resnici pravi Nemecsek, in dobili boste tudi odgovor na vprašanje, ali so ljudje z Pálove ulice kdaj odpustili Gerébu?

Datum sprehoda: 14. november 2026.

Sladki luksuz – od Stühmerja do čokolade Rózsavölgyi

Ste vedeli, da se ena najbolj vznemirljivih zgodb Budimpešte skriva v čokoladnih škatlah? Če ne, lahko odgovor na to vprašanje najdete 14., 27. in 28. novembra med 120-minutnim sprehodom, ki ga spremljajo sladke degustacije. Na tem posebnem mestnem sprehodu, ki se začne v nekdanji tovarni Stühmer, lahko odkrijete, kako je čokolada postala luksuz, darilo in hkrati delo uporabne umetnosti. Sprehod razkriva skrivnosti sodobne umetniške izdelave: v čudoviti trgovini Rózsavölgyi Csokoládé v središču mesta in nato v trgovini blagovne znamke Stühmer lahko poskusite umetniška dela, zavita v vznemirljive zgodbe.

Datumi sprehoda: 14., 27. in 28. november 2026

Praznovanje v Budi – Milenij v Matijaševi cerkvi

28. novembra lahko preživite nekaj časa v prazničnem vzdušju v Budi, znotraj obzidja Matijaševe cerkve, skupaj z ekipo Imagine. Na posebnem ogledu, organiziranem v okviru Millennium130, lahko odkrijete cerkev skozi zgodbe tisočletja. 90-minutni vodeni sprehod vas bo spomnil na tri dni, ko sta bila na cerkvenem trgu razstavljena sveta krona in kronarske insignije, ki so si jih od blizu ogledale tisoče ljudi. Na sprehodu lahko izveste tudi, kako je Frigyes Schulek preoblikoval srednjeveško cerkev, spomnili pa se bodo tudi maše ob praznovanju tisočletja, na kateri sta se Franc Jožef in kraljica Elizabeta znotraj obzidja cerkve zahvalila za tisoč let Madžarske.

Datumi sprehoda: 28. november 2026.

Potapljući se svet: Rojstvo Gellertovega hriba

29. novembra lahko skupaj z ekipo long-step.are we walking? raziščete eksplozivno razvijajoči se del mesta v času Horthyjeve dobe na sprehodu po Gellertovem hribu. Sprehod bo osvetlil, kdo je zgradil stavbo studia na Gellértovem hribu in zakaj, ter kje se je rodila ena najpomembnejših osebnosti obdobja velike depresije, Gábor Sztehlo. Ogledate si lahko hišo Csontváry in vidite, kako je István Medgyaszay združil ljudsko umetnost in beton. Na koncu sprehoda si lahko ogledate Eötvösov kolegij, citadelo elitnega izobraževanja tistega časa, ki je prestal viharje 20. stoletja kot pravi francoski otok na pobočju Gellértovega hriba.

Datum sprehoda: 29. november 2026.