Ulični gverilski umetnik 0036mark je ustvaril svoje največje javno umetniško delo doslej

Znani ulični gverilski umetnik 0036mark je dosegel nov mejnik: ustvaril je svoje največje javno umetniško delo doslej, ki je nastalo v okviru projekta, povezanega s 40. obletnico Partizán Macskafogó.

Povabilo ima za umetnika še posebej oseben pomen, saj je – kot je sam razkril – njegovo prvo delo povezano z legendarno madžarsko risanko, ki jo je takrat odnesel na ulice. Trenutni pasteup, torej delo, izdelano s tehniko lepljenja, zato ni poseben le zaradi svoje velikosti, temveč se vrača tudi k začetku umetnikove kariere.

Partizánov jubilejni projekt obuja zapuščino Macskafogó, tokrat z orodji urbane umetnosti in postavlja eno od kultnih del madžarske animacije v nov kontekst.