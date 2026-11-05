Svetlobni imperij Lumina Parka vas letos čaka z uresničenim pravljičnim svetom in vznemirljivimi novostmi.

Lumina Park, ki se nahaja na Palatinus Strandu, je svoja vrata odprl že petič, letos pa se lahko počutite kot Alica v čudežni deželi.

Prvi svetlobni park v Budimpešti se je letos vrnil na Margaretin otok, da bi z lučmi napolnil kopališče Palatinus, ki je prej od jeseni do pomladi spalo v zimskem spanju. Atrakcija, ki se ponaša z več kot pol milijona obiskovalcev, si je v zadnjih letih zasluženo prislužila mesto med najbolj priljubljenimi zimskimi turističnimi atrakcijami prestolnice: zahvaljujoč temi, ki se spreminja iz leta v leto, spektakularnim instalacijam in presenetljivi izbiri lokacije je hitro postala priljubljena med družinami.

Letos bo zgodba o svetovno znani Alici v čudežni deželi oživela v igri luči: v pravljičnem svetu Lumina se lahko iz oči v oči srečate z liki in značilnimi scenografijami ter predmeti romana – med poudarjenimi programi pa se lahko celo fotografirate s samo Alico!

V 1–1,5 kilometra dolg, atmosferski svetlobni park lahko takoj vstopite skozi bleščeč svetlobni tunel, v katerem se boste počutili, kot da ste padli v luknjo Belega zajca.

Nato lahko na poti naletite na ikonične prizore in like iz sanj, kot so čajanka, ura, igralne karte ali Klobučar in nasmejana mačka, a tudi grad Srčne kraljice obljublja veličasten prizor.

Kot interaktivni glasbeni element se lahko igrate z živalsko skupino, preizkusite se v labirintu, ki je priljubljen pri otrocih, a tudi ročno vodenega, penečega se vrtiljaka ne smete zamuditi.

Na željo obiskovalcev si lahko letos znova ogledate velikansko diaprojekcijo, skupaj z glasbo, skladano na mistično klasiko Pink Floydov, vendar sta mini kino, projicirana na vodno paro v bazenu z valovi, in umetniške maske Laserskega gozda vsaj prav tako posebna. Poleg tega je novost vlak Božička, ki ga lahko preizkusite za ločeno plačilo.

Gotovo je, da več kot 200 svetlobnih instalacij, zgrajenih z uporabo približno 10 kilometrov žic in milijonov okolju prijaznih svetlobnih virov, ponuja osupljiv prizor tako za mlade kot stare!