Naša najljubša pravljica oživi pred našimi očmi na čarobni svetlobni razstavi v Vrtu luči

V Botaničnem vrtu ELTE so luči znova zasijale, kar lahko pomeni le, da je Vrt luči odprl svoja vrata! Tokrat na priljubljeni svetlobni razstavi v Budimpešti oživi pravljica, stara več kot 300 let – na največje veselje družin.

Ikonični junaki Lepotice in zveri verjetno ne potrebujejo posebne predstavitve: Belle, princ, ki se je spremenil v pošast, in očarljivi prebivalci gradu v jesensko-zimskih večerih tihotapijo čarovnijo v botanični vrt.

Kot vsako leto smo bili tudi tokrat med prvimi, ki smo odkrili svetlobno razstavo v Vrtu luči – brez pristranskosti lahko rečemo, da je bila najlepša doslej!

In 23. oktobra se je vrt odprl za širšo javnost, da so ga lahko skupaj odkrili mladi in stari člani družine. Ker je resnično odlična zabava za vse starosti, je tudi kot kraj za zmenke ali program s prijatelji!

Grad, preoblikovan iz botaničnega vrta

Kljub svoji majhnosti botanični vrt, star več kot 250 let, skriva ogromne rastline. Morje listja ponuja popolno kuliso za vse, s čimer se ponaša Vrt luči: pisane svetlobne instalacije, briljantni svetlobni tuneli, svetlobna vrata in nešteto multimedijskih atrakcij očarajo obiskovalce, ko se sprehajajo med rastlinami.

Ni treba posebej poudarjati, da vsaka od fotografskih točk ponuja odlično kuliso za skupne fotografije, gibljive instalacije ustvarjajo odlične videoposnetke, motiv vrtnice pa luči naredi še bolj romantične.

Vsako atrakcijo so oživili z edinstveno tehniko luči, izkušnjo pa so kronale čudovite melodije. Organizatorji so še posebej poskrbeli, da so se predvajale le tematske pesmi znanih muzikalov v naši državi in le velikih favoritov – menimo, da so opravili odlično delo.

Pravzaprav so letos v zgodbo vključili tudi azijski kotiček Füvészkerta in na njegov prostor pretihotapili prijetno majhno instalacijo.

Ko smo že ravno pri novostih: presenetilo nas je, da Vrt luči letos ponuja družinske vstopnice za dva odrasla in dva otroka. Cene vstopnic se v primerjavi z lanskim letom niso zvišale, poleg tega pa ponujajo še večji popust za študente, upokojence in invalide: namesto standardne vstopnice za 5000 forintov lahko vstopnice kupijo za 4000 forintov.

Otroci, mlajši od 100 centimetrov, in invalidi, mlajši od 18 let, si lahko razstavo ogledajo za simbolično ceno le 200 forintov, saj organizatorji menijo, da je izjemno pomembno, da je svetlobna izkušnja dostopna čim večjemu številu ljudi. Našli so tudi rešitev proti mrazu: rastlinjak oddelka za vrtnarstvo Füvészkerta bo v času odprtja razstave na stežaj odprt.

Dobro je vedeti tudi, da bodo luči v Vrtu luči v Budimpešti po tej sezoni, 3. januarja 2027, verjetno trajno ugasnjene. Razstavo leta 2026 je organiziral izključno Oddelek za vrtnarstvo ELTE, brez poljskega partnerja, vendar se bojijo, da bo vse to v prihodnjih letih brez sponzorja preveliko breme.

Zato ne oklevajte, udeležite se pravljičnega potovanja in občudujte zadnje dejanje Vrta luči!

Vrt luči bo med jesenskimi počitnicami odprt za obiskovalce s podaljšanim odpiralnim časom, od 17. do 21. ure. Med počitnicami bo odprt od 17. do 20. ure od ponedeljka do četrtka in nedelje do 9. novembra, ob petkih in sobotah pa še eno uro dlje. Od 10. novembra do 3. januarja bo svoja vrata odprl ob 16. uri.

Vrt luči 2026

ELTE Füvészkert

1083 Budimpešta, Illés utca 25.