4 sanjska prizorišča za poroke v Budimpešti, kjer bo veliki dan kot iz pravljice

Najbolj čarobni dan v vašem življenju lahko oživi v Budimpešti, hotel vaših sanj pa vam bo ukradel svoj čar v srce. Ne bo lahko, saj je vsak sanjski – a resnica je, da ne glede na to, kje rečete da, bo vaš veliki dan kot v pravljici! (x)

Poroka na ladjici Spoon the Boat

Če se vaša poroka odvija na ladjici Spoon the Boat, ki se ziblje na Donavi, se lahko zavežete v slikoviti panorami Budimpešte. Grad Buda, Verižni most in njegove luči zagotavljajo kuliso za slovesnost, sprejem in praznovanje – in vsi lahko bivajo v hotelu, nastanitvi in nastanitvi. Veliki dan se lahko odvija na soncu, medtem ko se panorama Budimpešte nenehno spreminja: od čudovitega brega Donave do sončnega zahoda, nato pa bo prazno mesto večerna kulisa. Spoon The Boat je primeren za velike poroke in manjše skupine, Duna Lounge za formalne večerje, Pest Café za bolj intimne poroke, panoramski most Panorama Bridge s teraso pa je lahko prizorišče za formalne, ekskluzivne dogodke.

1052 Budimpešta, Vigadó tér 3.

Kavarna Városliget: Eleganca v bližini narave

Kavarna Városliget je veliko več kot le preprosta poročna scena: tukaj gresta z roko v roki vzdušje v bližini narave in urbana eleganca, zaradi česar je veliki dan resnično razkošen. Park, jezero, elegantni trgi in grad Vajdahunyad vas vabijo, da pridete in uživate v drugačni izkušnji v vsakem letnem času – poleti ob jezeru in na terasi, jeseni v čudovitem parku, pozimi pa v luči drsališča in v posebnem vzdušju drsališča. Najboljše je, da se vam vsega tega ni treba odpovedati niti v slabem vremenu, saj se obred lahko odvija na promenadi, gostje pa lahko uživajo v panorami iz notranje plesne dvorane. Ne glede na vaš okus je kavarna Városliget popolna izbira: elegantna restavracija Díszterem je namenjena materinskemu dnevu, terasasta soba Tavirójsa pa materinskim povabilom, zaradi česar je idealen kraj za družinske večerje ali večerje.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 6.

Simbol Budimpešte: Posebno doživetje pozimi in poleti

Sredozemsko vzdušje, elegantni baročni detajli in različne različice dogodka – Simbol Budimpešte je simbol Budimpešte. V vrtu Simbol lahko doživite Vejdrejdák, zahvaljujoč novi strešni strehi, Umetnostna galerija pa bo vznemirljiva alternativa velikemu številu ljudi. Dogodek je v baročnem slogu, z belo streho, elegantnim značajem in pridihom prostora, ki se dobro poda tako k zadržanim kot bolj spektakularnim dekoracijam in okraskom. Simbol je edinstven po tem, da se slovesnost, večerja in zabava do zore lahko odvijajo na enem mestu. Kar zadeva gastronomijo, kuhinja ponuja tradicionalne madžarske jedi z modernimi, mednarodnimi okusi, navdušena ekipa pa parom pomaga pri vsem.

1036 Budimpešta, Bécsi út 56.

Gundel: Odličen dan v palači

Gundel zagotovo ne potrebuje posebne predstavitve: dobra novica je, da je več kot 130 let stara palača, ki se nahaja ob vratih mestnega parka, tudi hotel! Legendarna épíssé pretnítäterei lahko gosti najdražje zabave: medtem ko sta dvorana Queen Elisabeth in Andrássy Ballroom idealni za velike zabave, so sobe v mezaninu idealne za bolj intimna druženja. Seveda je tudi gastronomska restavracija Gundel sajd velika dnevna zabava. Jedi na jedilniku v Véjdji pripravlja kuhinja Gundel, ki jo vodita kuhar podjetja András Wolf in glavni kuhar Róbert Vérten, jedilnik pa je prilagojen okusu para. Tako lahko poroka vključuje tudi madžarsko gastronomijo in Gundelovo legendarno recepturno dediščino – vključno z ikonično Gundelovo palačinko! Od poroke do plesa lahko preživite en večer na enem mestu, album Véjdja pa bo okronan s fotografskimi točkami v Gundelski palači in Mestnem parku.

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.