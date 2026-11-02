Zlati jesenski sprehodi vabijo v čudovit spominski park Sisi

Gödöllő je mesto, ki ga morajo obiskati prebivalci prestolnice: zaradi bližine in odlične ponudbe programov je odlična destinacija za enodnevne izlete, vendar le malo ljudi obišče njegov čudoviti park, poimenovan po Sisi.

Nismo mogli najti boljšega kraja za polnjenje baterij jeseni kot park Erzsébet v Gödöllőu, do katerega lahko pridemo skozi zadnji vrt kraljevega gradu Gödöllő, prečkajoč ulico Szabadság út.

Po nepričakovani smrti kraljice Elizabete, istega leta 1898, je bil v Gödöllőu ustanovljen nasad, okrašen z dvesto vrstami zimzelenih rastlin, vendar je bil park odprt šele tri leta pozneje.

Zanimivo je, da se od 3 milijonov (!) madžarskih dreves, posajenih v spomin na Sisi, tukaj nahaja 48.000. Park, ki se nahaja v osrčju mesta, ni poseben le zaradi svoje lepote, temveč je bil tudi eden prvih javnih prostorov, ki so obeležili kraljico.

V parku, ki ga obdaja več kot 100 vrst zimzelenih rastlin, se prijetna promenada, obdana s krimskimi lipami, ustavi pred kipom Sisi, ki je bil odprt leta 1901 v prisotnosti Franca Jožefa, Elizabetina skala pa ponuja čudovit razgled na pokrajino.

Spomenik Sziklahalom, ki se nahaja za delom Józsefa Róne, prav tako izkazuje poklon kraljici Elizabeti: 64 kamnov na njem simbolizira takratnih 64 okrožij, kraljeva krona, izklesana iz apnenca na vrhu, pa govori sama zase.

Simboličen pomen ima tudi Kalvarija, ki se nahaja ob vhodu v park. Spominsko mesto, zgrajeno leta 1711, se nahaja na hribu, ki spominja na Golgoto, v kiparskem kompleksu pa se pojavljajo figure Jezusa, Device Marije in svetega Janeza, do katerega se pride po dveh stopniščih.

Jeseni ni boljšega programa kot sprehod pod ogromnimi drevesi čudovitega parka!

2100 Gödöllő, Vrstica lip kraljice Elizabete