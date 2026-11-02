Skrivni kotički za hladne mesece: 7 prijetnih namestitev za nemoten umik

Če bi se radi umaknili vrvežu vsakdanjega življenja in se po izletu pogreli v osamljeni, prijetni namestitvi, vam predstavljamo sedem skrivnih kotičkov, kjer sta mir in sprostitev v središču pozornosti. (x)

Družinsko doživetje Zichy

Pisana kavalkada jesenskega listja in tišina narave vas čakata na družinskem doživetju Zichy, ki se nahaja v bližini Bikácsa. Na 12 hektarjih površine gozdni sprehodi, sprostitev ob jezeru, naravoslovne poti in živali dopolnjujejo sprostitev, otroke pa igralnice, pustolovski park in Bori Bari, radovedni jagnječek, vodijo do vznemirljivih odkritij. Medtem ko se malčki brezskrbno igrajo, se odrasli lahko napolnijo z energijo v wellnessu, svetu savn ali med mirnim jesenskim sprehodom. Sprostitev dopolnjuje gastronomija, ki temelji na madžarskih, domačih okusih in lokalnih tradicijah.

7043 Bikács-Kistápé Liget

Monolith Lodge *****

V tišini jesenskega gozda, ob eni od pohodniških poti Dobogókő, se nahaja Monolith Lodge *****, kjer se srečata bližina narave in sodobno razkošje. Elegantna namestitev, opremljena z dizajnerskim pohištvom, je popolno zatočišče v hladnih dneh: po izletu v gozd se lahko sprostite v masažni kadi na pokriti terasi ali se ogrejete v finski savni. In če bi se v hladnih jesenskih dneh radi zvili z dobro knjigo, boste v knjižnici s skoraj tisoč knjigami zagotovo našli nekaj po svojem okusu, medtem ko šumenje listov zunaj zagotavlja prijetno vzdušje.

2099 Pilisszentkereszt, Őzike utca 14., ur: 1145.

Hišice na drevesih Noszvaj

Spokojnost jesenskega gozda in posebno vzdušje hišic na drevesih v Noszvaju sta nedvomno popolna kombinacija, če želite pobegniti od vrveža vsakdanjega življenja. Prve madžarske hišice na drevesu vas čakajo s štirizvezdičnimi ugodnostmi, prostori velikosti suite in zasebnim zunanjim masažnim bazenom, tako da lahko uživate v resnično intimni sprostitvi med pisanim listjem. Zajtrk na terasi, panoramska finska savna, pogled na jezero in brezplačna kolesa prispevajo k vaši obnovi baterij. Namestitev ni primerna za družine, otroke in hišne ljubljenčke, vse je zasnovano za pare in mir.

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22.

Gostišče Mimosa

Gostišče Mimosa vas čaka v kotičku Nemeshetésa, med drevesi na hribu Kokas: koča je med pohodniki znana po rdečem delu 16,5 km dolge pohodniške poti, imenovane Pot praproti, ki se začne v Zalaegerszeg. Hiška na drevesu ni običajna namestitev, temveč poseben kraj, kjer zaradi velikih steklenih površin izgine meja med notranjostjo in zunanjostjo ter se lahko počutite eno z naravo. V nastanitvi, ki ponuja pravi občutek hygge, si lahko privoščite shinrin-yoku ali gozdno kopanje, bodisi sedenje na terasi bodisi namakanje v zunanjem jacuzziju.

8928 Nemeshetés, Toldi Miklós utca 4.

Plavajoče hiše Hygge

Občutek hygge se nanaša na intimne trenutke, doživljanje majhnih radosti, upočasnitev – vse, kar predstavljajo plavajoče hiše Hygge. Moderne lesene hiše, skrite med drevesi, vas čakajo s spokojnostjo gozdne panorame, prijetno notranjostjo in vrhunskim udobjem. Izkušnjo pomlajevanja dopolnjujeta zunanji jacuzzi in notranja finska savna, okoliške gozdne pohodniške poti in panorama Dobogókőa pa vas vabijo k raziskovanju pozimi in poleti. Če iščete romantičen umik, kjer bližina narave in udobje gresta z roko v roki, je to popolno skrivališče.

2098 Pilisszentkereszt, Bükkös utca 37-39.

Kővirág Somló

Kővirág, ki se nahaja na pobočjih jesenskega Somlója, obdana z vinogradi in naravo, je pravljična kamnita hiša, iz katere se odpira osupljiva panorama okoliške pokrajine. Na ogromni, dobro opremljeni terasi se lahko dolgo pogovarjate, skozi panoramsko okno dnevne sobe pa lahko ob jutranji kavi uživate v lepoti jesenske pokrajine. Prijetna, domačno opremljena hiša lahko udobno sprejme 4-6 oseb, tudi s štirinožnimi prijatelji, zaradi česar je odlična izbira za izlete s prijatelji. Nenazadnje se lahko zaradi lokacije odpravite tudi na prijetne jesenske izlete, kjer odkrivate najlepši obraz in sočna vina vinorodne regije Somló.

8482 Doba, Somlóhegy 1927/2.

Drobno srce

Drobno srce, posebna drobna hiša, se skriva na robu jesenskega gozda v Nagymarosu, kjer vas čaka neverjeten razgled na Donavski ovinek. Majhna hiša, rojena iz skupnih sanj treh prijateljev, združuje sodoben dizajn, trajnost in sprostitev v bližini narave. Kljub kompaktni velikosti vas pričaka vsaka podrobnost domačega prostora, kjer lahko z ogromne panoramske terase občudujete jesensko pokrajino, se sprostite v zunanjem pustolovskem kadi ali se po izletu ogrejete v finski savni. Mirno gozdno okolje in pogled na pisano listje, ki se razteza čez Donavo, dajeta dnevom, preživetim tukaj, resnično posebno vzdušje.

2626 Nagymaros, Nagyhenc dűlő