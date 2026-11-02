Čarobna doživetja vabijo družine na Blatno jezero med jesenskimi počitnicami

Jesenske barve, dolgi sprehodi, skupne dogodivščine in sproščeni večeri ob Blatnem jezeru, ko se vam nikamor ne mudi, je čas za spoznavanje jezerskega območja, dolg pohod, raziskovanje gradu, družinski program in nato zvečer skupno stiskanje … Če bi se radi za nekaj dni odmaknili od vsakdanjega življenja, se med jesenskimi počitnicami odpravite na Blatno jezero! VisitBalaton365 vam bo vodilo pri načrtovanju.

Čas je za jesenske sprehode

Jeseni obale Blatnega jezera postanejo mirnejše, drevesa se obarvajo rumeno, rjasto rjavo in rdeče, panorama z gora pa je v tem času morda še lepša. O poletni vročini ni sledu, zato je lepo iti na daljši izlet, se pohoditi po Blatnem višavju, obiskati razgledno točko, grad ali se preprosto sprehoditi ob obali.

Najboljše je, da vam vsega tega ni treba stlačiti v en dan. Vredno se je odpraviti za več dni in si za vsak dan izbrati novo pustolovščino! Med jesenskimi počitnicami okoli Blatnega jezera čakajo na vso družino ogledi, družinska pustolovska mesta, obiskovalni centri, razstave in programi na prostem, tako da si lahko dneve zlahka zapolnite z doživetji za mlajše in starejše otroke.

Dopoldanski ogled, popoldanska pustolovščina

En dan se lahko odpravite na gozdni izlet, naslednji dan na malo raziskovanja, nato na kolesarjenje ali program, ki si ga že dolgo želite preizkusiti. V jesenskem programu VisitBalaton365 boste med drugim našli družinske pustolovske sprehode, kolesarske oglede, muzejske programe in doživetja na prostem!

Ni vam treba vsega načrtovati vnaprej, do minute natančno: če sije sonce, si obujte škornje in se odpravite v gozd, če pa se vreme ohladi, pa se lahko odločite za program v zaprtih prostorih, kopel v zaprtih prostorih, dobro kosilo ali vročo čokolado.

Večer je namenjen sprostitvi

Po celodnevnem pohodništvu se boste prijetno vrnili v namestitev, sezuli čevlje, vzeli družabno igro, si pripravili vroč napitek in preprosto uživali v skupnem času. Jesenski oddih ni nujno povezan z naglico – navsezadnje je končno čas za pogovore, smeh in načrtovanje dogodivščin. Izberite med celoletnimi zasebnimi nastanitvami ali wellness hoteli, od katerih jih je več odprtih tudi za vaše štirinožne prijatelje!

Odkrijte barve jeseni, skupaj nabirajte kilometre in doživetja ter naj bo sprostitev v glavni vlogi zvečer! Kliknite tukaj na spletni strani VisitBalaton365 in poiščite vse, kar vam lahko pride prav pri načrtovanju vašega jesenskega oddiha na Blatnem morju.