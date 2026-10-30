Pravljična, skrivna izletniška točka vabi na jesenski sprehod po Južni Veliki nižini

Majhna vasica Južne Velike nižine se nam prikrade v srca s svojimi vijugastimi cestami in urejenimi, očarljivimi hišami. Vendar pa ponos vasi ni v središču, temveč na obrobju naselja, kjer se skriva čarobna, skrita izletniška točka.

Mártély, ki se nahaja le streljaj od Hódmezővásárhelyja, ni naključje imenovan biser obale Tise, saj se znotraj meja vasi skriva neverjetna obalna pravljica.

Čeprav je lokacija, do katere je mogoče enostavno priti z avtomobilom, osupljiva v vseh letnih časih, jo vseeno najbolj priporočamo za oktobrski izlet. Jesenski gozd, vreden razglednic, in Holt-Tisza sta idealna destinacija za romantičen sprehod, a ju je vredno obiskati tudi z otroki ali vašimi štirinožnimi prijatelji – zagotovo se bodo odlično zabavali v okolju, obdanem z morjem pisanega listja!

Poplavni gozd lahko raziščete tudi po le nekaj kilometrov dolgi naravni poti, kjer leseni prehodi in informativne table naredijo sprehod še bolj razburljiv – in če imate srečo, boste morda celo uzrli nekatere živali, ki živijo na tem območju.

Zagotovo se je vredno, ko se vrnete na izhodišče odseka, ki je brezplačen vse leto, spočiti v eni od bližnjih kavarn, preden se odpravite proti Hódmezővásárhelyju ali Szentesu.