Draguljnica vzhodnega Mecseka vas čaka s čarobnim jesenskim izletom ob ptičjem petju

Lahko bi pomislili, da majhna vasica na severni strani Zengőa ne obljublja veliko zanimivosti, vendar se ne bi mogli bolj motiti. Naselje, ki ima le 50 prebivalcev, ponuja arboretum, odet v jesenske barve, in številne odlične pohodniške poti za tiste, ki prihajajo od blizu in daleč.

Püspökszentlászló, imenovan tudi draguljnica vzhodnega Mecseka, je prava poslastica za tiste, ki mislijo, da so že obiskali vse pohodniške destinacije v naši državi, saj naselje s petdesetimi prebivalci ponuja neverjetno jesensko pravljico in smiseln izlet.

Čeprav je sprva morda moteče, da se v vas ne morete pripeljati z avtomobilom, postane po koncu komaj 3-kilometrskega sprehoda, ki se začne iz Hosszúhetényja, jasno, zakaj lokalna oblast vztraja pri ohranjanju idilične tišine vasi. V naselju, ki ga je mogoče zlahka raziskati peš, le zvoki narave zagotavljajo prijetno glasbeno ozadje za izlet, tako da lahko resnično pustite hrup mesta za seboj.

Najbolj značilna znamenitost majhnega naselja je grad in arboretum, ki ga obdaja, ki ni le eden najlepših parkov v županiji Baranja, ampak tudi v naši državi. Ob vstopu v vrt se boste takoj počutili kot na otoku miru, lahko pa se celo sončite med sproščanjem na klopeh.

Po ogledu arboretuma lahko izbirate med več pohodniškimi potmi, če želite nadaljevati izlet. Z otroki se vsekakor splača obiskati prijazni Kőmorzsoló, prebivalca gozda na meji Püspökszentlászló in Hosszúhetény. Če imate čas, obiščite tudi njegove velikanske brate: Vasgyúró lahko srečate v Mecseknádasdu, Fanyűvő pa ob igrišču v Bikaliju.

Arboretum je odprt vse dni v letu med 10. in 18. uro, medtem ko si grad od znotraj lahko ogledate le v skupinah po predhodni prijavi. Vse nadaljnje informacije o gradu in arboretumu najdete na spletni strani Püspökszentlászló s klikom tukaj.