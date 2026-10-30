3 edinstvena doživetja po vsej državi za popolno zaključno srečanje ekipe

Verjetno ste že začeli razmišljati o tem, kje bi izvedli svoje zaključno srečanje ekipe podjetja. Imamo dobro novico: priporočamo vam nekaj odličnih lokacij in doživetij, zaradi katerih bo letošnje srečanje ekipe resnično nepozabno. Oglejte si jih in izberite tisto, ki najbolj ustreza vaši ekipi! (x)

Spletno srečanje ekipe BlueBerry, po vsej državi

Če iščete krajši program namesto celodnevnega srečanja ekipe, priporočamo igre BlueBerry Team Building. Izbirate lahko med odličnimi doživetji: Izdaja združuje sodelavce s preiskavo, medtem ko zabava z družabnimi igrami ponuja bolj neformalno priložnost za sprostitev. Kviz in Kviz in izziv se lahko enostavno vključita v večerni program in ju prilagodita dani temi podjetja in božiča – v svoj zaključni program vnesite malo tekmovanja in smeha! Detektivi za pisalno mizo bodo v večer uvedli preiskavo in skupno razmišljanje, da bo večerja še bolj razburljiva.

Hotel Residence v Siófoku vas čaka s sodobnimi konferenčnimi sobami in barvitimi doživetji, da boste leto lahko okronali z nepozabnim team buildingom ob Blatnem jezeru. Programi lahko vključujejo pikado, rex, namizni nogomet, namizni tenis, družabne igre, sobe pobega in iskanje zaklada, bližina obale Blatnega jezera pa možnosti še dodatno širi. Ob koncu dneva se lahko sprostite v 700 kvadratnih metrov velikem Wellness Oasis, ki zagotavlja zasluženo sprostitev z notranjimi bazeni, masažnimi kadmi, savnami in masažami. Hotel Residence za vse to ponuja tudi sodobne, elegantne sobe, tako da lahko organizirate celo večdnevni team building.

8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 49.

Korda Filmpark, Etyek

Morda ne veste, ampak Korda Filmpark v Etyeku je lahko tudi prizorišče za team building. Pripravljajo se tematske igre in programi, ki bodo v filmskem kompleksu ustvarili še več nepozabnih spominov: v ikoničnem zvočnem studiu lahko sami postanete sinhronizator, paket doživetij »Misija je mogoča« vam bo zagotovo narisal nasmeh na obraz, če pa se odločite za detektivsko igro, lahko na snemanju izsledite morilca. Lahko si ogledate zakulisje na demonstraciji mojstra ličenja in mask, lahko pa celo posnamete svoj film – zagotovo bo team building v Korda Filmparku izjemen!

2091 Etyek, Korda út 1572. hrsz.