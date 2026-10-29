Ves svet spremlja Beograd: Tukaj je razlog, zakaj se splača obiskati srbsko prestolnico to jesen

Obstaja mesto, ki ga preprosto morate ujeti ob pravem času: Beograd je zdaj takšen. Srbska prestolnica se že v polnem teku pripravlja na enega največjih mednarodnih dogodkov leta 2027, EXPO, medtem pa ostaja isto živahno, rahlo nepredvidljivo in zelo ljubko mesto, kjer vas bo vikend zlahka prepričal, da se morate sem vrniti. (x)

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Še več, Beograd ni zanimiv le kot klasičen obisk mesta. Ne glede na to, ali prihajate s prijatelji na podaljšan vikend, na team building podjetja ali celo na profesionalno študijsko potovanje, vedno pokaže nekoliko drugačen obraz.

Vikend, ki ne potrebuje posebnega razloga

Začnete lahko na Kalemegdanu (Nándorfehérvár), kjer si lahko z grajskega obzidja ogledate sotočje Save in Donave. Od tu vas bo pot skoraj samodejno popeljala v vrvež Knez Mihailove ulice, po kavi pa si lahko ogledate monumentalno cerkev sv. Save ali boemsko Skadarlijo.

Vendar bi bilo škoda Beograd spremeniti v vrsto znamenitosti, ki si jih je vredno ogledati. Eden najboljših delov mesta je tisto, kar se zgodi med dvema programoma: dolgo kosilo, sprehod po nabrežju, kozarec vina, nepričakovano najdeni bar ali večer, ki traja nekoliko dlje od načrtovanega.

Beograd ponuja povsem drugačno igralno polje z družbo. Križarjenje po Donavi, skupni gastronomski program, tematski mestni izziv ali posebna večerja zlahka na novo napišejo koncept tradicionalnega team buildinga. Mesto je za to idealno: je dovolj veliko, da se vedno nekaj dogaja, hkrati pa je mogoče veliko število pomembnih lokacij enostavno povezati s programom.

Študijska tura: Beograd je zdaj zanimiv tudi s profesionalnega vidika

Posebej zanimivo obdobje prihaja za turistične strokovnjake, organizatorje dogodkov in podjetja. Mesto se pripravlja na EXPO 2027, zato študijsko potovanje ne more biti več namenjeno le sedanjosti Beograda. Poleg spoznavanja hotelov, prizorišč dogodkov in turističnih storitev lahko od blizu spremljate tudi, kako se mesto pripravlja, da za nekaj mesecev postane središče mednarodne pozornosti.

In dobro strukturirano profesionalno potovanje se ne konča z ogledi znamenitosti, saj so lahko del spoznavanja Beograda tudi ogledi znamenitosti, gastronomija in večerni programi.

In EXPO prihaja leta 2027

Med 15. majem in 15. avgustom 2027 bo Beograd gostil specializirano svetovno razstavo EXPO 2027. Dogodek, ki temelji na temi »Igra za človeštvo – šport in glasba za vse«, bo 93 dni povezoval šport, glasbo, kulturo, inovacije in mednarodna srečanja.

Dogodku se je pridružilo že več kot 140 mednarodnih udeležencev, organizatorji pa pričakujejo več kot štiri milijone obiskovalcev. Program EXPO bo vključeval kulturne, poslovne, izobraževalne in športne dogodke, nacionalne paviljone, koncerte, delavnice in priložnosti za mreženje.

Ni vam treba izbirati med delom in izkušnjami

Morda je to ena največjih prednosti Beograda. Isto mesto lahko služi kot lokacija za spontan vikend, izlet s prijatelji, team building podjetja ali profesionalno študijsko potovanje – le pot morate sestaviti drugače.

In če ne želite ugotoviti, kako vse to stlačiti v nekaj dni, vam bo ekipa Szerbia Magyarul kot lokalni organizator pomagala z ogledi mesta v madžarskem jeziku, tematskimi programi, izkušnjami team buildinga, študijskimi potovanji in celotnimi programi Beograda.