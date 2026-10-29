Prijeten penzion ob Tiskem jezeru vas čaka z jesensko sprostitvijo v naravi

V jesenskih mesecih je zelo priporočljiv izlet k Tiskemu jezeru, kjer najbolj posebne naravne znamenitosti sezone in prijeten penzion zagotavljajo osvežujočo sprostitev ob koncu leta.

K Tiskemu jezeru se je vredno odpraviti tudi jeseni, saj območje v mirnejšem obdobju ponuja številne dogodivščine v naravi. Oktobra selitev desettisočih žerjavov pobarva sončni zahod, od novembra naprej pa gladka kolesarska pot in nemotena tišina naredita konec leta poseben. Po drugi strani pa obdobje december-januar obljublja konec leta mir in tišino ter ponovno načrtovanje za pare, ki prihajajo sem.

Nemoten mir

Seveda je za doživetja potrebna tudi popolna namestitev: Počitniški otok ob Tiskem jezeru vas čaka v Tiszafüredu s šestimi apartmaji, ki so primerni za pse, z oceno 9,8. Če nas poslušate, rezervirajte od torka do petka, saj je potem jezero samo vaše!

Kraj lahko celo priporočimo za osamljeno domačo pisarno, saj lahko tukaj delate v nemotenem miru, nato pa se lahko potopite v raziskovanje znamenitosti okolice.

Pravzaprav bodo vaši gostitelji poskrbeli celo za programe, saj boste ob prihodu prejeli zemljevid s kraji v okolici, ki čakajo na raziskovanje! S kodo FUNZINE26 lahko zdaj dobite 40.000 HUF popusta na rezervacijo do 31. marca 2027, ki ga lahko izkoristite do 30. junija 2027. Prvih 40 gostov bo prejelo tudi 16.000 HUF dan električnega kolesa kot darilo!

Tisa-Lake Nyaralósziget

5358 Tiszafüred-Tiszaörvény, Tiszaikertsor utca 42/5-42/6