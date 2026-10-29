Očarljive vasice v objemu gričev Zala skrivajo jesensko pravljico

Ob lagodnem jesenskem dnevu vas vabimo v jugozahodni kotiček države, kjer vam ponujamo čudovito destinacijo, ki jo lahko obiščete v enem dnevu v objemu gričev Zala.

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Malo ljudi ve, da vasice v objemu gričev Zala resnično skrivajo izletniške točke, vredne jesenske razglednice. Če se sprehodite skozi Kistolmács, ki ima manj kot 150 prebivalcev, in zavijete z ulice Petőfi Sándor, se lahko hitro znajdete ob nemotenem jezeru v vasi.

11 hektarjev veliko jezero Kistolmácsi vas čaka z neskončnim mirom in možnostmi za piknik; vredno se je spočiti na njegovem bregu in pojesti prigrizke, ki ste jih spakirali za pot. Če želite nadaljevati s hojo, le sledite pohodniški poti, označeni z modrim križem, ki obvoz obarva z drevesi v jesenske barve in prijetnimi lesenimi mostovi.

Po prijetnem gozdnem sprehodu, dolgem le 3–4 kilometre, se boste kmalu znašli pri gradu Zichy v Budafapuszti, na čigar vrtu se nahaja čarobni arboretum. V tem obdobju je vrt še posebej lep, saj park zaradi zimzelenih borovcev in zlato rjavih listavcev prikazuje vse barve jesenske palete.

Čeprav sta jezero Kistolmácsi in pohodniška pot priljubljena destinacija skozi vse leto, arboretum sprejema obiskovalce le ob vikendih in sredah do 31. oktobra, nato pa ima zimske počitnice do aprila. Vse dodatne informacije o parku najdete na spletni strani Zalaerdő Zrt. s klikom tukaj.