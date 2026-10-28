Skriti kraji in skriti zakladi so po sezoni plaž na Blatnem jezeru v središču pozornosti

Barviti gozdovi, svež zrak, mirnejše poti in posebne luči nad jezerom: Blatno jezero je jeseni idealen teren za tiste, ki se želijo aktivno sprostiti. Obujte si pohodne čevlje, se usedite na kolo, pridružite se vodenemu sprehodu in odkrijte, kako je videti Blatno jezero, ko plaža ni več glavna atrakcija! (x)

Jesen je morda eden najboljših časov za pobeg z obale Blatnega jezera in odkrivanje manj znane strani regije. Poleg pohodniških poti skozi pisane gozdove, panoram gorskih vrhov ter sprehodov in kolesarskih tur skozi očarljive vasice lahko jadrate, igrate golf in celo izvajate jogo okoli jezera.

V jesenski programski ponudbi VisitBalaton365 lahko preprosto najdete pustolovščino, ki vam ustreza: po vsej regiji vas čakajo vodeni ogledi, družinski sprehodi, tekaški in kolesarski programi, izleti v naravo.

In seveda se vam ni treba ustaviti le pri enem programu! Lokalna restavracija, obisk kleti, kozarec balatonskega vina se odlično podajo k ogledu, lahko pa celo prenočite in naslednji dan raziščete novo pot.

Kolesarske poti, dlje od obale

Če bi se raje odpravili na pot na dveh kolesih, je jeseni še posebej dobro raziskati tiste dele, ki so dlje od obale Balatona. Pohodniške poti BalatonBike365 vam pri tem pomagajo – poleg klasičnega kolesarjenja po Balatonu vas vodijo tudi do skritih zakladov, manjših naselij in raznolike pokrajine.

Med potmi boste našli družinam prijazne, cestne, treking in gorskokolesarske ture različnih dolžin in težavnostnih stopenj, za kolesarjenje pa si lahko celo izposodite električno kolo. Ni pomembno, ali ste redni kolesar ali ne, le izberite razdaljo, ki vam ustreza, in lahko začnete raziskovati.

Kolo lahko pustite tudi čez noč

In po dobri jesenski kolesarski turi vam ni treba hiteti domov. V mreži hotelov Balaton Bike boste našli namestitve, ki so posebej pozorne na potrebe gostov, ki prihajajo s kolesom.

Glede na namestitev so na voljo zaklepljiva shramba za kolesa, polnjenje električnih koles, pranje koles, bencinska črpalka, informacije o izletih ali celo prevoz koles, nekatere pa vam celo omogočajo, da kolo vzamete v sobo. Tako lahko namesto samo enega dneva načrtujete celoten aktiven vikend ob Blatnem jezeru!

Sezona Blatnega jezera se torej ne konča oktobra, ampak se le nadaljuje drugače: manj obiskovalcev plaž, več poti za raziskovanje, gozd se igra s tisoč barvami. Oglejte si spletno stran VisitBalaton365 in čim prej odkrijte jesenski obraz madžarskega morja!