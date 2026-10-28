5 prijetnih namestitev z masažnimi kadmi in jacuzzijem za ogrevanje po jesenskih izletih

Jeseni ni nič boljšega po dnevu pohodništva kot potopiti se v vročo masažno kad ali penečo jacuzzi. Pokazali vam bomo kraje, kjer vam je zagotovljena bližina narave in sproščujoča kopel. (x)

Etyekikekék

Družinska namestitev v koči Etyekikek se nahaja na Öreghegyju v Etyeku, obdana s sadnim drevjem in s čudovitim razgledom, ter čaka na tiste, ki bi radi pobegnili od sivega vsakdana. Vsaka od elegantnih oblikovalskih koč ima zasebni jacuzzi za štiri osebe, od koder lahko občudujete jesensko obarvano naravo in razgled na vinorodno regijo Etyek-Buda. Poleg skupne finske savne vam opremljena notranjost in električni kamin poskrbita za udobno in nepozabno bivanje. Koča Deluxe je primerna tudi za pse, zato vam svojih štirinožnih prijateljev ni treba pustiti doma.

2091 Etyek, Mazsola utca 49.

Gostišče Keszeg44, Tiszakécske

Ta elegantno gostišče se nahaja v letoviškem območju Tiszakécske, v neposredni bližini brega Tise, in ponuja moderne, vrhunske sobe, prijeten vrt in toplo masažno kad za brezskrbne počitnice. Štirizvezdična namestitev ponuja terase s pogledom na jez Tise, v hladnejših jesenskih dneh pa je odlična izbira celoletni jacuzzi na pokriti terasi. Okolica je prav tako vredna ogleda: lahko se sprehajate po bregu Tise, gostišče pa ponuja tudi kolesa za raziskovanje okolice. Keszeg44 je prijazen tudi dojenčkom in otrokom, zato je jesenska sprostitev prijetna sprostitev za vso družino.

6060 Tiszakécske, Keszeg körtér 44.

Pagony780, Mátraszentimre

Raznolike naravne značilnosti gorovja Mátra in programi, ki jih ponujajo skozi vse leto, ga naredijo idealno destinacijo, če želite pobegniti od vsakdanjega življenja in si napolniti baterije v mirnem kraju. Gostišče Pagony780, ki se nahaja na robu gozda, svoje goste sprejema že leto in pol, iz njegove masažne kadi pa lahko čez dan uživate v jesenski naravi, zvečer pa v zvezdnem nebu. Prijeten kamin na dvorišču je idealen za peko na žaru in večerne pogovore, od druge polovice oktobra pa bo ponudbo wellnessa razširila tudi panoramska steklena savna. Zahvaljujoč boemski, a čisti in domači notranjosti je Pagony780 udobna izbira tudi za družine, svojih štirinožnih prijateljev pa vam ni treba pustiti doma, saj so tudi oni dobrodošli.

3235 Mátraszentimre-Bagolyirtás, Alkotmány utca 18.

Mandulás Kabin, Balatongyörök

Blatno jezero jeseni pokaže svoj najbolj poseben obraz in ni nič boljšega kot prijetna gorska koča! Mandulás Kabin je romantično zatočišče za dve osebi, na terasi katerega lahko uživate v osupljivi panorami Blatnega jezera, Badacsonyja in Szigligeta iz masažne kadi. Kopanje pod pisano jesensko pokrajino in zvezdnatim nebom je še posebej vzdušno, pogovori pa lahko trajajo do večera ob kozarcu vina. Na vrtu je tudi kamin, popolnoma opremljena, prijetna koča pa je idealen kraj za nekajdnevni oddih in predajo jeseni Blatnega jezera.

8313 Balatongyörök, Kápolna utca 9/E

Csillagkabinok, Viszák

Őrség je še posebej vzdušen jeseni, barve narave pa zagotavljajo popolno kuliso za malo sprostitve. Tri edinstvene koče Csillagkabinok v Viszáku so skrite na 6000 kvadratnih metrih velikem posestvu, ki se zliva z naravo, kjer je res enostavno pustiti vsakdanje življenje za seboj. Zelena, rdeča in rumena koča imajo zasebno teraso in jacuzzi, tako da lahko uživate v pogledu na pisan gozd tudi iz tople vode. Čez dan so sprehodi po gozdu in odkrivanje lokalnih okusov, zvečer pa opazovanje zvezd, a je to tudi odličen program za preprosto sprostitev ob dobri knjigi in čaju.

9932 Viszák, 263. ure.