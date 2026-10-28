4 novo odprte pekarne v Budimpešti, ki bodo to jesen zavzele prestolnico

Obrtne pekarne v Budimpešti doživljajo pravo renesanso, saj je paleta prestolnice v jesenskih mesecih obogatena s štirimi novimi lokali. Pokazali vam bomo, kje najdete svoje nove redne goste, kjer bodo cimetovi zvitki, preliti z glazuro, lahke francoske sladice in senzacionalen kruh očarali vaše brbončice.

Cimona

Če ste mislili, da cimetovega zvitka ni več mogoče pripraviti, preprosto obiščite Cimono, kjer lahko naenkrat izkusite, s koliko okusi se lahko kombinira ta znana sladica. Ekipa pekarne, ki se nahaja v središču Budimpešte, na ulici Vasvári Pál, je predana temu, da našo najljubšo sladico iz otroštva oživi kot specialiteto novega vala, tako da lahko med drugim najdete pistacijeve, Lotus piškote, karamelno-pekanove in Nutelline zvitke, lahko pa naročite tudi veganske sladice – seveda dobro prelite s cimetovo glazuro!

1061 Budimpešta, ulica Vasvári Pál 8.

Pekarna Budapest Bakehouse

Pekarna Pizza Művek, Budapest Bakehouse, se je odprla z resnično edinstvenim konceptom. Gastropub, ki je svoj dom našel v nekdanji začasni lokaciji, zjutraj ustvari vzdušje z umetniškim pecivom in posebnimi kavami, popoldne pa goste očara s picami v neapeljskem slogu. Ni treba posebej poudarjati, da je lokal takoj postal zgodba o uspehu, saj je od odprtja septembra postal zelo priljubljen med turisti in prebivalci Budimpešte. Zagotovo je Bakehouse resnično nepogrešljiva postaja v središču mesta, če potrebujete nujno nadomestitev ogljikovih hidratov!

1052 Budimpešta, Sütő utca 2.

Pekarna Chez Matild Handicraft

Priljubljena pekarna v Újbudi, Chez Matild, je odprla svojo novo enoto na dnu poslovne stavbe BudaWest, tako da lahko poleg trgovine Ménesi út zdaj tukaj uživate tudi v francoskih sladicah in svežem pekovskem izdelku. Vendar pa izbira med ponudbo ne bo lahka, saj vas rogljički v različnih okusih, košare s sadjem in čokoladna torta vabijo k sladkim dobrotam. Poleg tega ob sobotah poskrbijo, da se bo vaš vikend dobro začel s francoskimi zajtrki, pristnim pariškim vzdušjem in atmosfersko glasbo.

1118 Budimpešta, Rétköz utca 5.

proizvajalec

Do sedaj ste ekipo producentov lahko srečali le na dogodkih izven mesta, sredi oktobra pa so končno lahko odprli svojo zasluženo lastno lokacijo, zato vas od zdaj naprej čakajo na trgu Boráros, na vogalu ulic Soroksári in Angyal, s svojimi obrtniškimi izdelki. Ko boste tukaj, poskusite zdaj že legendarno žemljico z vanilijevimi oreščki, ki je verjetno še niste poskusili. Poleg peciva lahko najdete tudi slane dobrote, kruh in bagele, zato se splača pripraviti vrečko kruha za vaš obisk!

1095 Budimpešta, trg Boráros 6.