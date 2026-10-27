Kung Fu Pandina Budimpešta: 5 odličnih restavracij s cmoki, ki bi navdušile celo našega ljubljenega Pando

Kung Fu Pandin okus je težko ovreči, njegovi strasti do čudovitih cmokov pa je treba le slediti z navdušenjem. Zato smo vam predstavili najboljše restavracije s cmoki v prestolnici, kjer se lahko potopite v okuse Daljnega vzhoda, od tradicionalnih jiaozijev do prenovljenih cmokov.

Cmoki DehraDuna

Le streljaj od gledališča Madách leži prestolnica Canaan, kjer bi bil celo naš ljubljeni Kung Fu Panda navdušen nad količino ponujenih parjenih cmokov. Canaan tukaj ni poetično pretiravanje: v DehraDuni nas čakajo parjeni, ocvrti, globoko ocvrti, vegetarijanski, veganski in mesni cmoki, in seznam se tu ne konča. Restavracija je parjenim cmokom, ki jih mnogi poznamo, dodala nov pridih, tako da lahko v imenu nepozabne eksplozije okusov dvignemo raven z omako momo.

1075 Budimpešta, Wesselényi utca 54.

ZHU & CO

Minilo je 5 let, odkar je mladi par, ljubezenski projekt Máse in Jija, stopil v Budimpešto, in od takrat z veseljem strežeta vsako hedonistično dušo v prestolnici. Njihove pristne žemljice so težko primerljive z drugimi: Jijeva mama sama razvalja testo, oče pa jih polni in oblikuje s svojim nadevom. V gostinstvo sta se podala kot laika, znanje sta pridobivala od najboljših v poslu na konferencah in delavnicah, vse do danes pa se lahko pohvalita z več kot 250 tisoč žemljicami, hrustljavimi na zunanji strani in sočnimi na notranji strani. Poleg tradicionalne kitajske jedi, imenovane jiaozi cmok, goste vodita skozi edinstvene okuse kitajske kuhinje z juhami, solatami in wontoni.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 66.

Noodle Bowl

Ekipa Noodle Bowl vas vabi na gastronomsko pustolovščino, ki vam bo ogrela telo in dušo z okusi severovzhodnega dela Kitajske in Sečuana ter vam razkrila svet neokrnjene kitajske tolažilne hrane. Njihov širok meni vključuje vse, kar je bistveno za kitajsko okusno potovanje: posebne predjedi, rezanci, riževe jedi in številne kombinacije, ki se nam zdijo kot zanimivosti, vas vabijo na kulinarično potovanje. Med njimi so svoje mesto našle tudi znane žemljice, ocvrte, na pari kuhane žemljice in cmoki, ki vas očarajo že ob prvem grižljaju.

1052 Budimpešta, Semmelweis utca 2.

101neo

Majhni brat 101 Bistro in 101 Tigris že od leta 2024 pozlačuje območje Kazinczy utca, čeprav njegova črna notranjost, zasnovana v duhu Kuro, tega sprva ne nakazuje. Njihove jedi takoj povabijo naše brbončice k opojnemu plesu, ki lahko prasketa po Kitajski in Tajvanu, medtem ko v prestolnici umiramo zaradi specialitet 101neo. Majhen bistro se giblje predvsem v smeri juh, riževih jedi in baojev, a za razliko od svojih bratov in sester pušča prostor tudi za bolj boemske, nore ideje. Cmoke v duhu tradicije pripravlja mati enega od lastnikov lokala, Boena.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 9.

Restavracija in bar OPIUM

OPIUM prinaša v Budimpešto kozmopolitski pridih s kulinariko, ki jo navdihujejo okusi Vietnama, Indokine, jugovzhodnih azijskih regij in Francije, njihove jedi pa vključujejo tudi vietnamske družinske korenine in recepte. To je resnično ekskluziven prostor, kjer lahko doživite kulinarično navdušenje oddaljenih svetov v konceptu deljenja, tako da grizljate hrano. Poleg znanih cmokov vas bodo očarali tudi zračni cmoki, postreženi v kremni omaki, dim sumi, polnjeni z različnimi nadevi iz rakovic in BBQ, pa vas bodo navdušili. In sodeč po jedilniku je to šele začetek; poleg cmokov se splača pustiti prostor tudi za juhe z rezanci, testenine in jedi iz voka, jedi z žara in riža.

1051 Budimpešta, Arany János utca 13.