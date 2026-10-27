Jesenski recepti: 5 briljantnih tort, ki jih morate poskusiti letos

Tukaj je pet receptov za jesenske torte, ki bodo vaše prijetne popoldneve in družinska ali prijateljska srečanja naredile še bolj prijetne.

Mestni mini otočki s slivovo marmelado

Lahko rečemo, da so slive eden naših najbolj priljubljenih sadežev poznega poletja in zgodnje jeseni, ki jih najpogosteje uporabljamo v slivovih cmokih, slivovih pitah ali različnih slivovih marmelado. Zdaj smo iz njih naredili marmeladno poslastico, in sicer mini otočke, polnjene s cimetovo slivovo marmelado, ki zagotovo ne bodo deležni pritožb, morda je le to, da so se prehitro razprodali.

Hruškova in makova pita s slivovo marmelado

Res je, da je sezona jagod in malin, ki jo imajo mnogi radi, končana, vendar ni razloga za žalost, saj lahko jeseni še vedno izbiramo med bolj okusnim sadjem kot kdaj koli prej, kot so grozdje, fige, slive ali hruške. Naša izbira je padla na slednji dve, naredili smo preprosto hruškovo in makovo pito, ki smo jo postregli s slivovo marmelado, ki ne le naredi našo pito bolj barvito, ampak se tudi zelo dobro poda k njej po okusu.

Zlati cmoki in kuglof

S prihodom hladnega, deževnega vremena v mnogih gospodinjstvih pridejo na vrsto tople, puhaste dobrote, zlati cmoki in kuglof pa so za mnoge zagotovo visoko na vrhu seznama. Zato smo zdaj pripravili zlato kvašeno žemljico z okusom galuske, katere okus po cimetu, oreščkih in vanilijevem pudingu lahko poživi tudi sive jesenske dni.

Zvitek z orehovim maslom

Če ste že spekli vse bučne, slivove in jabolčne dobrote – ki jih lahko najdete na naši spletni strani – je čas, da preizkusite še enega jesenskega favorita. Hitro in enostavno pripravljen zvitek z orehovim maslom je popoln prigrizek za goste, odlično pa se poda tudi k popoldanskemu čaju in dobri knjigi. Aroma in okus praženih orehov napolnita ne le naša telesa, ampak tudi naša srca s prijetno toplino.

Hruškovo-makovo pena

Hruške so nedvomno najbolj okusne oktobra in se božansko ujemajo z aromo maka. Krhko hruškovo-makovo testo krona rahlo porjavela pena, razkošna torta pa bo hitro postala priljubljena vsem in od zdaj naprej ne bo nikoli manjkala na jesenski mizi.