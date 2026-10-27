6 prijetnih kavarn v Budimpešti, kjer bodo bučni latteji to jesen vaši najljubši

Jesen je uradno prišla in z njo sezona bučnih začimb! Preprosto se je nemogoče dolgočasiti: priljubljenost te pikantne kavne specialitete ostaja v hladnih mesecih iz leta v leto nespremenjena. Pokazali vam bomo, kje lahko v Budimpešti jeseni 2026 dobite bučne latteje!

BÖGRE

Bögre, ena od majhnih škatlic z dragulji na ulici Ráday, ponuja popolno zatočišče za ljubitelje kave. Zvezda njihove jesenske ponudbe je bučni latte, ki je hkrati slasten in razkošen, zato ga je vredno dodati na svoj gastronomski seznam želja. Ikonični latte lahko srkate celo v zasebni sobi, če se želite učiti v popolnem miru ali se le malo sprostiti. In v kozarcu za s seboj bo odličen spremljevalec na jesenskem sprehodu, z Mostom svobode in Donavo v ozadju.

1092 Budimpešta, Ráday utca 41.

Galerija KORNÉL | trgovina | Kavarna

Na vogalu ulice Feneketlen-tó je čudovita kavarna, kamor redno zahajajo tudi ljudje iz sosednjih okrožij. Takoj ko prestopite prag Kornéla, boste razumeli razlog za navdušenje! Tukaj pripravljajo bučno začinjen latte iz specialnih praženih zrn Arch & Beans, pripravljenih z veliko ljubeznijo, v lepem vremenu pa lahko celo posedite na terasi. Vendar priporočamo, da se v Kornélu preprosto stisnete in se počutite kot doma – in ko pojeste še zadnjo drobtinico pite, si oglejte galerijo ali pa izberite enega od umetniških izdelkov!

1113 Budimpešta, Kosztolányi Dezső tér 4.

Macaron Heaven Manufaktúra

Macaron Heaven Manufaktúra lahko preseneti tudi največje ljubitelje bučnih začimb: ena stvar je videti elegantne skodelice, v katerih strežejo pijačo, imajo pa tudi makrone z okusom bučnih začimb in piškote v obliki buče. Njihovo ustvarjalnost resnično omejuje le vaša domišljija, zato si vsekakor oglejte pult, ki kar prekipeva od jesenskih dobrot. Skodelice na sliki lahko dobite v njihovi trgovini na Jókai tér, sam bučni latte pa lahko kupite tudi v trgovini Margit körút!

1027 Budimpešta, Margit körút 62. | 1061 Budimpešta, Jókai tér 4.

HABA JuiceBar

To jesen je HABA koncept bučnih začimb dvignila na povsem novo raven: v najbolj trendovskem baru s sokovi v mestu pripravljajo nekronanega kralja jesenskih pijač z lastnim bučnim pirejem in mešanico začimb, v več različicah. A to še ni vse – mrzlica bučnih začimb latte je dosegla tudi njihov tekaški klub HABARUN. Po samo dveh skupnostnih tekih so udeleženci lahko s popustom preizkusili specialitete družine HABA Pumpkin Spice Family, zato se splača spremljati njihove dogodke na Facebooku, da bi videli, ali bo letos še kakšen tek z bučnimi začimbami.

1056 Budimpešta, Váci utca 82.

Kavarna Cattucino

Predenje živali in skodelica objema – v kavarni Cattucino vedo, kaj je potrebno za jesensko idilo. V priljubljeni mačji kavarni na ulici Vasvári Pál vam pijačo pripravijo celo hladno, nato pa jo začinijo z obilno količino stepene smetane. Pravzaprav lahko, če želite užitek še povečati, naročite tudi torto, ki se poda k vašemu bučnemu latteju. Ne bodite presenečeni, če se vam za mizo pridružijo Nudli, Yuki, Lajoska ali kakšna druga šapka!

1061 Budimpešta, Vasvári Pál utca 1.

Pasja pekarna

Seveda smo mislili tudi na ljubitelje psov in jim priporočamo Pasjo pekarno v 7. okrožju. Tukaj so vrata za male hišne ljubljenčke na stežaj odprta, PSL pa je prav tako pikanten in kremast, kot je zapisano v veliki knjigi. V tej kavarni, kjer so dovoljeni tudi hišni ljubljenčki, so dobrodošli vsi, saj poleg kavnih specialitet lastnikom ponujajo tudi veliko peciva, štirinožnim prijateljem pa pasje pecivo, pasje piškote in nešteto prigrizkov. Bučno navdihnjena, prijetna in topla izložba dobesedno kliče po fotografiji!

1073 Budimpešta, Kertész utca 43.