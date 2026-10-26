Najslajši program Szamos ponuja posebno gastronomsko doživetje to jesen

Muzej čokolade in šola čokolade Szamos vabi ljubitelje sladkarij na posebno pustolovščino to jesen – navsezadnje, kdo si ne bi želel programa, ki zabava, očara in jim seveda podari majhno čokolado! (x)

Muzej na igriv in spektakularen način razkriva zgodbo o čokoladi: izveste lahko, od kod prihaja kakavov fižol, kako postane čokolada in kakšno pot je prehodila ta neustavljiva poslastica, dokler ni postala ena najbolj priljubljenih sladkarij na svetu.

Poleg tega v šoli čokolade ne morete biti več le gledalci: lahko sami preizkusite trike izdelave čokolade in se majhnih trikov naučite neposredno od čokoladarja. To je resnično posebna izkušnja za vse starosti, pa naj gre za družinski izlet, program s prijatelji ali zmenek. Odkrijte svet čokolade s programom Muzeja čokolade in šole čokolade Szamos!

Več informacij o posebnih programih je na voljo na spletni strani Muzeja čokolade Szamos in šole čokolade Szamos.