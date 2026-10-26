5 briljantnih neapeljskih picerij v Budimpešti, kjer vas čakajo najbolj okusni jesenski okusi z vsega sveta

Vsakdo, ki Budimpešto pozna kot svoj žep, ve, da v prestolnici ne manjka neapeljskih picerij. Tokrat smo za vas izbrali najboljše kraje in vam celo priporočamo briljantne picerije, kjer so najbolj okusni jesenski okusi združeni v čudežne testenine iz pečice.

Studio Pizza Napoli

Ljubitelji pic se bodo težko znašli v impresivni ponudbi jedi v Studio Pizza Napoli. V vsako jed so pretihotapili najbolj okusne okuse sezone, od toplih in nasitnih juh do razkošnih glavnih jedi z bučo, konfitirano raco in rižoto s hruškami. Ko že govorimo o hruškah! Seveda tudi pice niso brez sezonskih sestavin: na njihovi pici z imenom Pera se v vsakem grižljaju stopijo bazilikino pesto, parmezan, fior di latte, gorgonzola, pečena medena hruška, orehi, olivno olje in bazilika. Po našem mnenju si ne bi mogli sanjati o bolj popolni kombinaciji okusov, zato je to jesen na vašem seznamu želja ne le pica, ampak tudi sama picerija, ki je našla svoj dom na ulici Hűvösvölgyi út.

1021 Budimpešta, Hűvösvölgyi út 64.

Picerija Bella Napoli

Neapeljski gastropub, ki je na voljo samo oktobra, vabi vse gurmane in ljubitelje pice v picerijo Bella Napoli v 1. okrožju. Ta mesec je omejen favorit iz picerije Bella Napoli kremasta in dimljena, sveža in citrusna pica La Verde, ki v srce Budimpešte prinaša pravo italijansko gastronomsko izkušnjo. Ročno oblikovano, hrustljavo testo je prelito s svilnato grahovo kremo, dimljenim sirom, hrustljavim guancialejem in kremasto stracciatello burrato, začinjeno z limonino lupinico in soljo, ter posuto s svežo rukolo. Če že kaj, se vsekakor splača obiskati ulico Fő utca za neapeljsko specialiteto pice.

1011 Budimpešta, Fő utca 14-18. (Pala House)

LIZSÉ Városliget I Hrana in pijača

Popolna pica, združena z zelenjem Városligeta in kančkom italijanskega pridiha, je nekaj neustavljivega. Pri LIZSÉ priljubljena pica Digó ponuja recept: značilni okusi neapeljske pice, lahko, zračno testo in ustvarjalno usklajeni prelivi zagotavljajo mediteransko izkušnjo. S prihodom jeseni predstavljajo tudi dve vznemirljivi sezonski novosti. Autunno Rosso prinaša novo barvo ponudbi pic s sladkim značajem rdeče pese, kozjega sira in šunke coppa, medtem ko Zucca Rustica združuje žameten okus buče z bogatimi, bogatimi okusi natrganega mesa. Pri LIZSÉ je izkušnja dolce vita zagotovljena vse leto, od poznega popoldneva pa je v naročilo obroka vključen kozarec prosecca, tako da se boste zagotovo počutili kot v Italiji.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 3.

Okusna picerija in restavracija

Če si želite privoščiti jesenski prigrizek, ne čakajte predolgo, saj so sezonske dobrote iz Okusne picerije in restavracije na voljo le do konca oktobra. Na Tastyjevi sezonski pici se kremastost buče, slan okus coppe in značaj kozjega sira združujejo s kislostjo svežih borovnic, kar ustvarja harmonijo okusov, na koncu pa ji sveže naribana pomarančna lupina doda nepričakovan, eleganten in presenetljivo seksi citrusni pridih. Vse to je utelešeno v Tastyjevem dolgo fermentiranem, lahkem in zračnem neapeljskem testu za pico ter bo obrnilo glave gurmanov, ki se bodo sprehajali po ulici Etele út. In če še niste bili tam, je zdaj še posebej vredno odkriti, zakaj je bila Tasty uvrščena med 50 najboljših restavracij na Madžarskem v Dining Guide.

1119 Budimpešta, Etele út 57.

Salve

Salvejeve pečice na štirih lokacijah v Budimpešti izdelujejo eno najbolj okusnih, pristnih neapeljskih pic v mestu. Njihove pice so narejene iz testa, ki je počivalo 72 ur, skrbno izbranih italijanskih sestavin in so pečene v pečici pri temperaturi nad 450 °C v samo 60–90 sekundah. Lahko, zračno testo je zvezda klasičnih neapeljskih okusov in sezonskih različic, ki so odlične za poplakniti z italijanskim koktajlom. Njihova sezonska najljubša je tokrat bolj klasična kombinacija okusov: paradižnikova omaka, fior di latte, tuna, rdeča čebula in črne olive se srečajo v njihovi pici Tonno in v jesenske večere pritihotapijo grižljaj sladke hrane.

4 lokacije v Budimpešti