3 prijetne kavarne v Budimpešti, kjer si lahko ob pijači privoščite tudi nekaj literature

Knjiga v roki, vroča skodelica črne kave na mizi – bolj idiličnega prizora v jeseni si ne bi mogli predstavljati. Naslednje tri kavarne v Budimpešti vse skupaj dopolnjujejo s posebnim vzdušjem, zato jih je vredno obiskati, če ste ljubitelj literature. (x)

Centrál Grand Café & Bar

Centrál in literatura gresta z roko v roki: kavarna, ki je odprla svoja vrata leta 1887, je bila pomembno stičišče intelektualnega življenja Pešte 20. stoletja. Tu se je rodila sama revija Nyugat, pozdravljali pa so se tudi najbolj znani gostje – Mikszáth, Gárdonyi, Krúdy in Ady so redno delali tudi v legendarni kavarni na ulici Károlyi. Kavarniška tradicija je še danes živa: Centrál je povezan z literaturo s tematskimi programi in nenavadnimi tečaji, doživetji in skupnostnimi izkušnjami za dijake. Odlične pogovore spremlja posebna ponudba kave – lahko naročite kapučino z imenom »Lédina solza« ali kapučino, navdihnjen s crème brûlée, poleg klasičnih pa lahko izbirate tudi med bolj sodobnimi specialitetami med pijačami.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

Knjige in kavarna Massolit

Massolit je pravi mali skriti zaklad v središču mesta, ki ponuja redke knjige in kofeinski odmerek. Police so polne publikacij v tujih jezikih – lahko dobite tako rabljene kot nove izvode – in lahko celo takoj začnete brati, če se oglasite s kavo. Z vašo najljubšo pijačo lahko naročite celo torto, na primer kos pite, in če je vreme lepo, lahko posedite na majhnem vrtu. Ker gre za majhno trgovino, boste morda morali počakati notri na mizo – a medtem si lahko vsaj dobro ogledate police! Vredno je spremljati Facebook stran Massolita, saj redno prirejajo tematske programe, srečanja pisateljev in bralcev ter razstave.

1072 Budimpešta, Nagy Diófa utca 30.

Knjigarna in kavarna Insula

Z udobnimi naslanjači, odličnimi knjigami, italijansko kavo in umetniškimi sladicami vam bosta kavarna Insula in knjigarna Huszár Gál zagotovili popolno popoldne – le nekaj korakov od postaje podzemne železnice Deák tér. Ni čudno, da toliko ljudi ta »fuzijski« skupnostni prostor imenuje otok miru: takoj ko vstopite, mestni vrvež izgine in v ospredje pride ljubezen do branja. Trgovina se nahaja v luteranskem kompleksu stavb, knjigarno vodi založba Luther Publishing House in je dobila ime po reformatorju tiskarju Gálu Huszárju. Pridite in si jo oglejte ter se namestite v bralni kotiček!

1052 Budimpešta, Deák Ferenc tér 4.