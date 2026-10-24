V objemu Budimskih hribov: 5 prijetnih restavracij, kjer se lahko sprostite po jesenskih izletih

Gozdovi Budimskih hribov, obdani s številnimi čudovitimi pohodniškimi in naravnimi potmi, so v barvitem jesenskem stanju. Zato se odpravite na čudovit jesenski dan in jih raziščite skupaj s čudovitimi bližnjimi restavracijami!

Fenyőgyöngye Vendéglő

Fenyőgyöngye Vendéglő že od leta 1935 pozdravlja svoje goste z mirnimi madžarskimi okusi, velikimi porcijami in tradicionalno gostoljubnostjo ter bi lahko bila eno najboljših izhodišč za oglede Hármashatárskega hriba. Poleg običajnih ocvrtih jedi njihov jedilnik ponuja najširši izbor ribjih, perutninskih, svinjskih, jetrnih in govejih jedi. Poleg tega bi naši dve roki komaj zadostovali, da bi prešteli vse predstavnike njihove ponudbe juh in sladic. Poleg tega je restavracija pri ustvarjanju jedilnika mislila tudi na otroke in vegetarijance. Ko boste enkrat obiskali to ljubko, prijetno restavracijo, ste lahko prepričani, da jo boste obiskali še enkrat.

1025 Budimpešta, Szépvölgyi út 155.

Náncsi Néni Vendéglője

Náncsi Néni Vendéglője izžareva toplino doma s 120 °C, ki je našla svoj dom v stari kmečki hiši, zato ne le okusi, ampak tudi samo okolje prinaša idilično podeželje v gore. Jedilnik temelji na tradicionalnih jedeh, izbira pa je resnično bogata: od hladnih predjedi in juh do različnih mesnih (ribe, piščanec, puran, svinjina, govedina, raca, jagnjetina, jelen) in zelenjavnih jedi lahko poskusite vse, kar si zaželite. Na ogromnem, prijetnem vrtu lahko uživate tudi v skutinih cmokih, kisli smetani s somom in papriko ter skutino omako ali nedeljski piščančji juhi. Po prijetnem kosilu iz restavracije se zlahka odpravite do otroške železnice Széchenyi, ki je oddaljena približno 20 minut hoje, tako da se lahko dogodivščine nadaljujejo v Budimskih hribih.

1029 Budimpešta, Ördögárok utca 80.

Szépilona Bisztró

Szépilona Bisztró, ki se nahaja v soseski Pasarét od leta 1969, se obdaja s šarmom elegance in toplino doma. Legendarni budimski stalni gost se je leta 2020 ponovno rodil z manjšo spremembo koncepta in od takrat z odprtimi rokami sprejema obiskovalce. V notranjosti, ki prikliče vzdušje pariških bistrojev, ponuja najboljše iz madžarske kuhinje. Od ribje juhe Baja do tafelspitze in piščančjega paprikaša lahko uživate v znanih okusih, hkrati pa se zahvaljujoč jedem v mediteranskem slogu odpravite na izlet v mednarodne vode. Nedaleč od Szépilone se nahaja spodnja postaja Zugligeti Libegő, kjer se lahko po daljšem pohodu ali pred pustolovščino na János-hegyju prijetno spočijete v prijetnem bistroju.

1021 Budimpešta, Budakeszi út 3.

Rozan

Legendarne restavracije Buda so se v zadnjem poletnem mesecu razširile z mladim titanom. Rozan služi kot pravo zatočišče za vse goste, ki pridejo vanj, in jih osuplja z mehkimi lučmi, prijetnimi melodijami in gurmanskimi prigrizki. To je točka na gastronomski paleti prestolnice, ki je lahko tako vrhunec poznega zajtrka kot prijeten kraj za sprostitev zvečer. Ob sončnem vzhodu lahko izbirate med različnimi jedmi z jajci, angleškim zajtrkom, sendviči in palačinkami, čez dan pa lahko uživate v najboljših bistro jedeh: čakajo vas hamburgerji in hot dogi, ob koncu dneva pa gostom ponujajo posebne koktajle. Zahvaljujoč odlični lokaciji Rozana je blizu tudi romantičnih sprehajališč parka Kiscelli in pohodniških poti na hribu Matthias.

1037 Budimpešta, Kolostor út 18.

Hamptons Buda

Hamptons Buda je idiličen raj, ugnezden med pobočji Bude, kjer se počutite, kot da ste pravkar prispeli domov. Z ogromno teraso, udobnimi stoli in kavči, ki vabijo k posedanju in sprostitvi, vas zajtrkovalnica vabi, da se sprostite in uživate v čudovitem razgledu na starodavni park z drevesi. Na njihovem jedilniku lahko najdete različne brunche in jedi iz ene ponve, lahko pa pridete tudi na kosilo, saj pripravljajo tudi dnevni meni za lačne. Po obilnem zajtrku, kot spomladi semena regrata, lahko poletite na vse strani kompasa: iz Hamptonsa so enostavno dostopne tudi razgledna točka Kaán Károly, razgledna točka Makovecz Imre, otroška železnica Széchenyi in razgledna točka Árpád.

1021 Budimpešta, ulica Vadaskerti 1-3.