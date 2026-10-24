5 razkošnih gastropubov v Budimpešti, kjer vas čakajo nepozabna vinska doživetja

Jesen je v Budimpešto prinesla tudi sezono vinskih večerij in degustacij. Naslednja prizorišča so si s svojo raznoliko izbiro pijač, kakovostno hrano in strokovnim osebjem pridobila priznanje gurmanov – toplo vam jih priporočamo! (x)

Restavracija Gundel

Restavracija Gundel v Városligetu ne ponuja kar kar gastronomske izkušnje za tiste, ki bi se radi poglobili v svet vina: degustacije vin, ki jih vodi Mihály Fabók, trikratni madžarski prvak v someljestvu, interaktivne slepe degustacije in programe, začinjene z vinom, sirom in čokolado. Vsako leto je poseben prostor v vinski kleti poimenovan po vinarju leta, nagrajeni vinar pa se tukaj skozi vse leto predstavlja tudi na vinskih večerjah. Programi kleti so na voljo za skupine po predhodnem dogovoru, individualni gostje pa lahko uživajo v dvo- ali trihodnem večernem meniju restavracije in v vinski kombinaciji, ki jo izbere somelje Gundel.

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.

Ménesi

Ko zavijete z ulice Bartók Béla út, se boste kmalu znašli pred prijetnim in prijaznim vinskim barom. Ekipa Ménesi vas v živahnem središču 11. okrožja pričaka z več kot 100 vrstami kakovostnih madžarskih vin, glavnimi jedmi in prigrizki. Prizorišče redno organizira posebne večere z vinsko tematiko, oktobra pa lahko uživate tudi v pitju vina ob spremljavi latinskoameriških melodij in degustaciji s poslušanjem plošč. Restavracijo toplo priporočamo tudi kot prizorišče za poslovne dogodke, poslovna srečanja in team buildinge.

1114 Budimpešta, Ménesi út 1.

Huncutka Bite And Wine

V bližini trga Szabadság tér vas čaka eden najbolj priljubljenih vinskih barov v mestu. Če iščete kraj, kjer lahko ne le okušate vina, ampak se o njih tudi poučite, se lahko vedno zanesete na široko izbiro in navdušeno, ustrežljivo osebje. Tako boste zagotovo našli tisto, kar najbolj ustreza vašemu okusu in razpoloženju. Prav tako je vredno spremljati Facebook stran bara, da boste med prvimi obveščeni o aktualnih degustacijskih večerih in vinskih večerjah.

1054 Budimpešta, Báthory utca 3.

KÜNST Bistro

V neposredni bližini Ferenc tér se skriva prijeten vinski bar 9. okrožja, KÜNST Bistro. Lokacijo Ferencváros priporočamo predvsem tistim, ki bi radi poleg madžarskih vin poskusili tudi mednarodne specialitete. To je edinstvena priložnost za gurmane, saj meni pijač vključuje najboljše izdelke iz Združenih držav Amerike, Španije, Portugalske, Čila in Francije. Jedilnik presega tradicionalne vinske kombinacije, saj prigrizki vključujejo krepko šunko, portugalske sardine in burrato z mariniranimi paprikami, sladkosnede pa čakajo domači piškoti in rogljički. Obvezen ogled za gastronomske pustolovce!

1094 Budimpešta, Ferenc tér 1.

Color Bar&Bistro

Ekipa Color Wines prinaša eno najbolj barvitih vinskih ponudb Budimpešte v srce mestnega središča: v baru lahko poleg tipičnih vin naše države poskusite najboljše iz vinskih regij Avstrije, Hrvaške, Slovenije in Slovaške, lahko pa si privoščite tudi starinske redkosti in brezalkoholne specialitete. Prostoren in svetel lokal je vreden ogleda, tudi če vas ne zanimajo samo vina, saj široka ponudba pijač vključuje tudi vrhunske gine, vznemirljive koktajle in kraft piva.

1075 Budimpešta Madách Imre út 11.