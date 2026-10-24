5 intimnih kotičkov v budimpeštanski aglomeraciji, kjer se lahko napolnite s skodelico kave

V jesenskih mesecih si mnogi ljudje zaželijo intimnih, nemotenih kavarn in pekarn, kjer lahko preživijo bežen trenutek z dobro knjigo ali ljubljeno osebo, skodelico okusne pijače ali torto. Tokrat smo izbrali nekaj naših najljubših v budimpeštanski aglomeraciji, kjer lahko najdete vse za poživljajoče, nemoteno in intimno jesensko popoldne.

Három nyulak, Törökbálint

Kavarno-knjigarno Három nyulak v Törökbálintu je težko primerjati s čimer koli drugim – njen prijeten prostor, kulturni programi, ponudba in dejstvo, da lahko na vsakem kvadratnem centimetru najdete nekaj za vas, jo delajo edinstveno med kavarnami v okolici Budimpešte. V jesenskih delavnikih in vikendih je še posebej lepo preživeti nekaj časa tukaj s kavo in torto ter se potopiti v knjige, igre in pogovore, ki se vrstijo na policah. Ker je to pravljični kraj, celo jeleni včasih obiščejo dvorišče – morda so slišali, kako posebni so Trije zajci.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 34.

Fürge Páva, Monor

Če se vam za jesenski vikend namesto v vrvežih kavarn prestolnice zahoče obleči v kraj blizu Budimpešte, vam toplo priporočamo Fürge Páva v Monorju. Ne pretiravamo, ko rečemo, da je ta kraj prava skrinjica z dragulji, kjer lahko v prijetnem okolju, z okusno kavo, odličnim pecivom in sezonsko dekoracijo, pustite vrvež vsakdanjega življenja za seboj. V prostoru, okrašenem s posebno skrbnostjo, nekaj ur ob okusni pijači tako hitro mine, da skoraj ne opazite. Dobra novica je, da je poleg vzdušja in okusnih prigrizkov vredno obiskati tudi zaradi programov in delavnic.

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 87.

Diósdi Kiskifli, Diósd

V zadnjih letih so si Diósdi Kiskifli prisvojili ne le domačini, temveč tudi obiskovalci od blizu in daleč – in to seveda ni naključje. Pult in oprema, ki spominjata na stare čase, sta majhno potovanje skozi čas, izbira pa vključuje torte, pecivo, kruh in pekovske izdelke. Če bi se radi malo oddaljili od prestolnice, a vseeno ne bi potovali daleč, je Diósdi Kiskifli odlična izbira, saj se lahko nemoteno pogovarjate ob skodelici kave, pecivu, navdihnjenem s Francijo in Skandinavijo, ali celo rezini flódnija.

2049 Diósd, Eötvös utca 2.

Caravella, Gödöllő

Eden najbolj priljubljenih krajev v Gödöllőu, Caravella, oktobra praznuje svoj 10. rojstni dan. Obletnica je seveda le pika na i, Caravella si resnično zasluži vsaj dvakrat več gostov v naslednjih 10 letih kot doslej. Čas, preživet tam, vas bo resnično potegnil iz realnosti: domače pecivo, okusne pijače, ki jih lahko srkate iz čudovitih skodelic, prijazna postrežba, privlačno okolje in seveda dva prijazna in radovedna labradorca, ki prinašata srečo na štirih nogah, bosta vsakogar navdušila. To je idealen kraj, če iščete oddih po jesenskem sprehodu, malo sprostitve ali ljubeče praznovanje.

2100 Gödöllő, Szilhát utca 40.

Kavarna C’est la vie, Páty

Ena od trdnjav intimnih pogovorov ob sproščeni kavi v Budimpešti je kavarna C’est la vie v Pátyju. Nemogoče je obiskati ta ljubki majhen kotiček, ki v vseh podrobnostih predstavlja francoski način življenja: izkušnja, ki jo gostje tukaj doživijo, jih vedno znova zvabi nazaj v Pincehegy v Pátyju. Posebna kava, domače pecivo, zakladi Francije, ki jih lahko odnesete domov, in topla gostoljubnost so le začetek, vsaka minuta, preživeta tukaj, je darilo, zaradi katerega se boste želeli vrniti.

2071 Páty, Torbágyi út pincesor