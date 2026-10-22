Hitra in enostavna jesenska poslastica: piškoti z orehovim maslom

Če ste že spekli vse bučne, slivove in jabolčne dobrote – ki jih najdete na naši spletni strani – je čas, da preizkusite še eno jesensko najljubšo poslastico. Hitro in enostavno pripravljeni piškoti z orehovim maslom so popoln prigrizek za goste, odlično pa se podajo tudi k popoldanskemu čaju in dobri knjigi. Vonj in okus praženih orehov napolnita ne le naša telesa, ampak tudi naša srca s prijetno toplino.

Sestavine (za 9 kosov)

Za testo:

1 paket listnatega testa (275 g)

Za nadev:

2 beljaka

100 g sladkorja

50 g mletih orehov

1 ščepec soli

1 čajna žlička mletega cimeta

lupinica polovice limone

1 jajce

50 g sesekljanih orehov

Priprava

Pečico segrejte na 180 °C. Listnato testo razvaljajte in ga z valjarjem rahlo raztegnite, da dobite pravokotnik velikosti približno 25 × 40 cm.

Beljake stepemo s ščepcem soli in sladkorja, da dobimo čvrst sneg, nato previdno vmešamo mlete orehe, naribano limonino lupinico in cimet. Nadev iz orehov damo v vrečko za brizganje in na dno testa enakomerno nanesemo trak.

Stepemo celo jajce, nato pa na testo nad nadevom nanesemo tanek trak. Testo prepognemo čez nadev, da oblikujemo napolnjeno ploščico, ki jo z ostrim nožem odrežemo in postavimo na stran. Postopek ponovimo še dvakrat, da dobimo skupno tri ploščice.

Ploščice prerežemo na tri enake dele, tako da dobimo devet rogljičkov, in vrhove premažemo s stepenim jajcem. Vsako ploščico prepognemo na pol, da oblikujemo klasično obliko Búrkifli, nato pa jih s šivom navzdol položimo na pekač, obložen s peki papirjem. Nato obilno potresemo z grobo sesekljanimi orehi. Pečemo v predhodno ogreti pečici približno 20 minut, dokler niso zlato rjavi.

Končane rogljičke ohladimo, nato jih potresemo s sladkorjem v prahu in postrežemo.

Zahvaljujemo se Melanii Gál za recept.