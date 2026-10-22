Brezplačni festival piva se oktobra seli na jez Kopaszi

Prvi Veliki budimpeštanski festival piva bo svoja vrata odprl oktobra, kjer bodo vrhunska piva, bavarsko vzdušje, koncerti, DJ-ji in atrakcije v zabaviščnem parku zagotavljali brezmejno zabavo osem dni. (x)

Festival občinstvo čaka v dveh fazah, med 16. in 18. oktobrom ter 21. in 25. oktobrom, ljubitelji piva pa lahko poleg znanih klasik okusijo tudi posebne jedi. V ponudbi bodo Erdinger, Spaten, Paulaner in Augustiner, srečali pa se bomo tudi z mednarodnimi specialitetami, kot sta Tsingtao iz Rumenega morja ali Golser, avstrijsko ekološko pivo iz jezera Fertő, varjeno v družinski pivovarni.

Piva spremlja bogata gastronomska ponudba in pristno festivalsko vzdušje. V zgodnjih večernih urah vzdušje ustvari bavarska glasba v živo, kasneje pa prevzamejo pozornost koncerti in znani klubski DJ-ji.

Na otvoritveni dan, 16. oktobra, bosta vzdušje ogrela Áron Kovács in Fedor Kyra, nato bo prišel Hauber X Bonanza, večer pa bo zaključil DJ Kiki. Ob koncu tedna bosta za bavarske melodije poskrbela SWAB in Takser Spatzen, pričakujemo pa lahko tudi tekmovanje v pitju piva, zvečer pa bodo za zabavo poskrbeli DJ Jován, Titzkrisztián in DJ Juhász Laci.

Tudi podaljšani vikend 21. oktobra se je začel odlično: programsko serijo odpira koncert Imreja Rakonczaija, na katerem bo sodeloval tudi DJ Juhász Laci. 22., 24. in 25. oktobra bosta bavarski pridih prinesla SWAB in skupina Decibel, za DJ-pultom pa se bodo izmenjevali DJ Dominique, DJ Andrew, DJ Kiki, Nigel Stately, Hamvai P.G., DJ Hory, DJ Szecsei in DJ Jován. Družine lahko 24. oktobra zjutraj pričakujejo otroški koncert Jakaba Kalapa.

Klasični ogled mesta, panoramsko kolo, ne smemo izpustiti iz pravega festivalskega vzdušja, družine in pogumneži pa lahko preizkusijo nešteto ekstremnih doživetij v zabaviščnem parku, od dodgema do parkour vrtiljaka. Tudi mraz vam ni treba skrbeti, lahko jeste, pijete in se zabavate v ogrevanem šotoru, saj tudi oktobra vsi potrebujejo osem dni brezoblačne zabave.