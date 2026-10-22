5 odličnih mest za brunch v Budimpešti za lenobna jesenska jutra

V prestolnici je le malo boljših načinov za začetek dneva kot s sproščenim brunchom. To še posebej velja jeseni, saj je še bolj priročno pojesti nekaj jedi za brunch in spiti skodelico kave. In na spodnjih mestih se lahko prepustite tej odlični dejavnosti! (x)

Chef’s Table

Séf Asztala bi lahko celo imenovali gastropub na Kossuthovem trgu, saj ponuja vedno več okusnih jedi kadar koli v dnevu. Tokrat so na jedilniku zajtrki: zahvaljujoč konceptu Deli-Café-Bakery znanega madžarskega kuharja Andrása Wolfa lahko gostje naročijo tudi sendviče iz lastnega kruha s kislim testom, sveže pecivo in italijansko kavo. Jedi spremlja najlepši razgled na Budimpešto, parlament, ponudbo pa bogatijo tudi obilne jedi s udobno hrano, smoothiji, sladice in druge dobrote. Sproščeno, hitro in hkrati kakovostno – vredno se je ustaviti kadarkoli!

1055 Budimpešta, Kossuth tér 6.

Memories Brunch & Café

Ob sinagogi na ulici Dohány se nahaja samopostrežni bife Memories Brunch & Café, ki združuje priljubljene madžarske zajtrke z mediteranskimi in levantinskimi okusi. Na vašem krožniku so lahko šakšuka, falafel in burek, pa tudi klobase, narezki, rogljički, sveže pecivo in sladke dobrote. Neomejen brunch, ki vključuje tudi kavo in sadni sok, lahko uživate vsak dan med 7.30 in 13.00, za 12 evrov na osebo med tednom in 14 evrov na osebo ob vikendih in praznikih. Zaradi prometne lokacije je Memories Brunch izjemno priljubljen, zato se splača rezervirati mizo!

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 4.

Csók Bisztró

Art & Brunch ali lagodno prigrizovanje v galeriji sodobne umetnosti – v Csók Bisztró popoln jesenski zajtrk, zjutraj ali celo zgodaj popoldne, dobi povsem nov pomen. Gastropub, ki je našel svoj dom v stavbi HAB, bo zagotovo napolnil sivino z barvami: jesenske dni posladka s sladicami iz lastne slaščičarne, srkanje posebne kave pa vas bo upočasnilo tudi sredi največjega naglice. Lahko bi rekli, da se vizualna kultura in dobrote prepletajo za isto mizo – vse, kar morate storiti, je, da rezervirate mizo in nato začnete dan »Csókosan«!

1062 Budimpešta, Andrássy út 112.

Cafe Brunch Budimpešta

Tukaj je recept za popolno jesensko jutro: sprehodite se po znamenitostih Budimpešte in se usedite v eno od restavracij Cafe Brunch! Vroča specialiteta kave in neprimerljivo vzdušje sproščenih zajtrkov vas bosta v hipu pogrela, tudi v najhladnejših dneh. Če nas boste poslušali, boste začeli s česnovo-kislo smetano žemljico ali mehkimi jajci Benedikt, nato pa si boste delili sveže pecivo iz lastne pekarne Cafe Brunch. Odličen jesenski program za dva ali s prijatelji – težko boste našli prijetnejši začetek dneva v središču mesta!

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Le Pain Quotidien

Le Pain Quotidien je svojo svetovno pot začel iz Bruslja pred več kot tridesetimi leti in letos je končno prispel tudi v našo državo. Natančneje, na vogalu ulic Bajcsy-Zsilinszky in Andrássy út, kjer zdaj strežejo »vsakdanji kruh« v obliki ekološkega peciva, specialnih kav in jedi za brunch. Seveda je v Budimpešto prispela tudi hišna specialiteta, ikonični zajtrk Le Pain Quotidien, s svojimi neustavljivimi dobrotami za začetek dneva. Naročite lahko tudi jajčne jedi, rogljičke in kruh z žemljicami – vse bo pripravljeno za vas iz naravnih sestavin.

1061 Budimpešta, Andrássy út 2.