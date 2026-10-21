Najlepše ljudske tradicije Karpatske kotline oživijo v novi predstavi Donavskega umetniškega ansambla

Kako oživijo plesne tradicije Karpatske kotline? Kaj vsak ljudski ples razkriva o kulturi dane regije? Posebna, interaktivna produkcija Donavskega umetniškega ansambla vabi vse starosti na vznemirljivo in doživetja bogato potovanje v raznoliki svet madžarskega ljudskega plesa v jesenskem in zimskem času. (x)

Če vam je članek všeč, kliknite in nas nastavite kot prednostni vir v Googlu!

Interaktivna produkcija Donavskega umetniškega ansambla, predstava z naslovom Mala madžarska plesna risba – Nenavaden etnografski tečaj, ni le spektakularna plesna predstava, temveč prava kulturna pustolovščina, med katero se lahko občinstvo pobliže seznani z ljudskimi tradicijami, plesi in glasbo Karpatske kotline.

S pomočjo umetnikov oživijo značilni plesi in plesne vrste različnih regij Karpatske kotline, vključno z verbunkom, čardášem, skakalnimi plesi in karikazo. Na odru bodo med drugim predstavljeni plesi iz Szatmárja, Kalotaszega, Zakarpatja in Vojvodine, ciganski plesi in pastirski plesi iz različnih regij. Predstavo dopolnjuje virtuozna glasbena spremljava skupine Göncöl, zahvaljujoč kateri se lahko občinstvo seznani z raznolikostjo ljudskih melodij, pa tudi s tradicionalnimi glasbili in značilnimi nošami različnih regij.

Ljudski ples za razvoj mladih

Posebnost produkcije je, da mladi niso le opazovalci, temveč tudi aktivni udeleženci predstave, saj jim interaktivna ura na igriv in neposreden način približa svet ljudskega plesa.

To je pomembno tudi zato, ker ljudski ples ni le sredstvo za zabavo, temveč igra pomembno vlogo tudi pri razvoju otrok: pomaga razvijati njihovo gibalno kulturo, telesno zavest in občutek za ritem, hkrati pa krepi njihov občutek skupnosti in kulturne identitete.

Oktobra, novembra in decembra bo Duna Art Ensemble predstavil svojo nenavadno etnografsko učno uro v naseljih Petőfibánya, Dombrád, Kék, Csákberény, Hajdúszovát, Bajna, Sárbogárd, Törökkoppány, Bernecebaráti, Nagymaros, Pétfürdő, Nagykapornak in Apátfalva.