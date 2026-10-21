Skrivni vrt Labodje hiše se za vedno zapira, Veleposlaništvo Bereg se poslavlja oktobra

Veleposlaništvo Bereg, znano po svojem skrivnem vrtu v Budi in nemotenem miru, se z poslovilnim večerom oktobra zaključuje z 11-letnim obletnico.

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Všeč nam je, Veleposlaništvo Bereg, je v svoji objavi na Facebooku sporočilo, da bo po 11 letih za vedno zaprlo svoja vrata. Na veliko žalost mnogih od nas se z občino nismo mogli dogovoriti o spornih vprašanjih.

22. oktobra se lahko poslovimo od spominov, ki smo jih ustvarili tukaj, in se zadnjič nostalgično prepustimo romantičnemu vrtu Labodje hiše. Medtem ste od ponedeljka do sobote med 16. in 23. uro dobrodošli na poslovilni pijači z običajno gostoljubnostjo.