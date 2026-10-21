Fascinantna zgodovina in skriti zakladi 150 let stare avenije Andrássy in 130 let stare ulice Kisföldalatti

Če bi morali opredeliti najlepšo ulico v Budimpešti, bi bila najverjetneje zmagovalka avenija Andrássy: z elegantnimi trgovinami, senčnimi drevesi in ulicami, ki se raztezajo vse do Trga herojev, ponuja resnično veličastno panoramo. Vendar pa je zgodovina 150 let stare avenije letos neločljiva od podzemlja, ki skoraj v celoti poteka pod njo in se morda nikoli ni imenovala Földalatti, zato v članku pozdravljamo stoletje in pol staro cesto in njeno zvesto spremljevalko, ki ji služi že 130 let.

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Madžarske Elizejske poljane

Težko si je predstavljati, toda v 19. stoletju je bila glavna cesta 6. okrožja že tako gneča in ozka ulica Király. Čeprav se je ideja o gradnji nove avenije na peštanski strani obravnavala že v času reform, je bila dokončno uresničena šele v sedemdesetih letih 19. stoletja pod pritiskom predsednika vlade Gyule Andrássyja, ki si je za Budimpešto zamislil madžarske Elizejske poljane. Čeprav je razvoj območja trajal dobrih deset let, je bil odsek, takrat imenovan Sugár-út, odprt 20. avgusta 1876.

Vendar pa je mirno vsakdanje življenje na cesti, nekoč tlakovani z lesenimi kockami, kmalu pretreslo praznovanje, ki je zajelo vso državo: prišlo je praznovanje tisočletja! Vendar pa do mestnega parka po široki cesti ni bilo mogoče priti z javnim prevozom, zato bi se morali prepeljati desettisoče ljudi.

Vendar površinska rešitev ni prišla v poštev, da ne bi omadeževali najnovejšega ponosa naše države – takrat se je porodila ideja, da bi množice nekako prepeljali pod zemljo. Vendar je bil časovni okvir gradnje zelo tesen: gradbeno dovoljenje je bilo izdano 9. avgusta 1894, primopredaja pa 2. maja 1896.

Trasa, ki je bila zgrajena rekordno hitro, je zasluga več kot tisoč delavcev in metode pokritega kopanja, pri kateri je bil zgrajeni predor takoj zakopan. Rezultat ni bila nič drugega kot prva podzemna železnica na celini, ki je od leta 2002 skupaj z Andrássyjevo avenijo del svetovne dediščine.

Skrivnosti Andrássyjeve avenije

Po prvotnih načrtih je bila več kot dva kilometra dolga Andrássyjeva avenija razdeljena na tri odseke, ki se razlikujejo po arhitekturi in funkciji, zato si bomo ogledali tudi znamenitosti vzdolž teh.

Pod urokom razkošnih palač in elegantnih butikov

Ko zavijemo iz mestnega središča na avenijo Andrássy, se lahko počutimo kot v pravem kozmopolitskem mestu: v pritličjih večnadstropnih, zaprtih stanovanjskih blokov in lepo vzdrževanih palač vas elegantne izložbe vabijo k nebrzdanemu nakupovalnemu pohodu, tukaj pa najdete tudi najboljše restavracije in kavarne v prestolnici.

Ni presenetljivo, da je ta del Andrássyja še posebej priljubljen med turisti: obiskovalce mesta takoj pozdravi palača Foncière, znana po svojih eklektičnih značilnostih ter impozantnih stebrih in zmajih, ki se nahaja na vogalu avenije Bajcsy-Zsilinszky in avenije Andrássy. Vogalna stavba je bila od leta 1864 do 1948 dom Zavarovalnice Foncière Pest, spomin na katero danes ohranja le še napis na pročelju, saj je bila prvotna stavba delno uničena med drugo svetovno vojno.

Tu se nahaja tudi zaščitena, zgodnje eklektična palača Saxlehner, ki že od daleč pritegne pozornost s svojimi značilnimi vratarji z baklami. Po dokončanju leta 1886 je stavba, ki jo je zasnoval Győző Czigler, služila kot rezidenca družine Saxlehner, ki je obogatela na grenki vodi, od leta 1972 do 2012 pa je bila dom Poštnega muzeja.

Najpomembnejša znamenitost tega dela je Madžarska državna opera, ki ni le eden najpomembnejših kulturnih prostorov tisočletja, ampak tudi našega časa. Stavba, zgrajena med letoma 1875 in 1884 po načrtih in pod vodstvom Miklósa Ybla, je eden od biserov Budimpešte, njene več kot 140 let stare zidove pa sta obiskala celo Sisi in Franc Jožef.

Nedaleč od tu je ulica Nagymező, znana tudi kot peštanski Broadway, kjer se med drugim nahajajo hiša Mai Manó, gledališče Thália, budimpeštansko operetno gledališče in Pločnik slavnih.

Vredna ogleda je tudi palača Drechsler, ki stoji nasproti operne hiše, čeprav samo zato, ker stavba ni dobila edinstvenega imena po lastniku ali oblikovalcu, temveč po razkošni kavarni v pritličju – lahko si predstavljamo, kakšno družabno življenje je moralo biti tukaj konec 19. stoletja!

Neorenesančna trinadstropna stavba s štirimi fasadami, ki sta jo zasnovala Ödön Lechner in Gyula Pártos, bi zlahka konkurirala Operi, vendar je bil Lechner po sodobnih zapisih še posebej previden, da Drechslerjeva palača ni postala uzurpator Opere:

»Moja ambicija me je gnala naprej, vendar sem moral paziti, da moja stavba ni delovala vsiljivo pred Yblovo mojstrovino, saj je dvorna dama morda lepša od kraljice, a kraljica mora ostati kraljica.«

Na tej strani lahko naletimo na Párisi Nagy Áruház, ki ima secesijske in neorenesančne značilnosti. Stavbo, zgrajeno leta 1882, je na samem začetku 20. stoletja kupil Sámuel Goldberger, ki je bil Francoz. želel je tukaj ustvariti prvo moderno veleblagovnico tistega časa.

Seveda mu je to popolnoma uspelo: raven petnadstropne stavbe z atrijsko postavitvijo med drugim poudarjajo marmorni stebri, pozlačeno stopnišče, dekorativni elementi Zsolnay in steklena okna Mikse Rótha.

Párisi Nagy Áruház leta 1958 – Foto: Fortepan, Metropolitanski arhiv Budimpešte

Labirint umetnosti

Od osmerokotnega mestnega trga, 95 metrov dolgega Oktogona, se vzdušje Andrássyja opazno spremeni: cesta se razširi in zaradi dveh servisnih cest odsek dobi značaj drevoreda. Srednji – in tudi najkrajši – odsek je zaprta vrsta, vendar z nižjimi stavbami in bolj zračno postavitvijo tvori lep prehod med vrvežem mestnega središča in vilami na Hősök tere.

Območje je bilo na prelomu stoletja dom številnih umetnikov, pisateljev in aristokratov – vključno s Ferencom Lisztom, v čigar nekdanjo rezidenco si lahko ogledate sprehod po ulici Vörösmarty. Svetovno znani skladatelj je v nekdanji stavbi Glasbene akademije živel od leta 1881 do 1886, na letošnji razstavi ob 40. obletnici pa si lahko ogledate njegove originalne instrumente, pohištvo, zbirko knjig in not ter osebne predmete.

Stavba poleg Spominskega muzeja na ulici Andrássy 69–71 pa je znana po svoji likovni dediščini: leta 1877 se je tukaj odprla »originalna« Umetnostna dvorana, zgrajena po vzoru pariških salonov, kjer so si obiskovalci prvič lahko ogledali sliko Mihályja Munkácsyja Kristus pred Pilatom in prvo razstavo Muzeja uporabnih umetnosti.

Potem ko je bila leta 1896 za praznovanje tisočletja zgrajena »nova« Umetniška dvorana, je stara stavba delovala kot gledališče in muzej, od leta 1945 pa je dom Madžarske univerze za likovno umetnost.

Če bi vile lahko pripovedovale zgodbe

Zadnji del Andrássyjeve avenije se prav tako začne pri Kodályjevem krogu, ki prav tako seka cesto in se ponaša s premerom 123 metrov, njegove štiri palače pa so bile že vključene v prvotni urbanistični koncept. Odsek, ki vodi do Trga herojev, je v tisočletju veljal za eno najelegantnejših stanovanjskih območij Budimpešte, zato ga danes v celoti obvladujejo vile in palače z vzdušjem vrtnega mesta.

Na Andrássyjevi aveniji 103 je živel ekscentrična budimpeštanska osebnost Ferenc Hopp. Bil je ne nazadnje svetovni popotnik, zbiratelj umetnin in mecen umetnosti. Muzej azijske umetnosti, ki ga je ustanovil leta 1919, ponuja zainteresiranim manj znano, a najbolj privlačno razstavo v prestolnici: trenutna razstava predstavlja raznolikost japonskega papirja, vrt, ki si ga je mogoče ogledati brezplačno, pa vsebuje vzdušje sprehoda in jogo stezo.

Poleg Hoppa sta na aveniji Andrássy dom našla tudi Manfréd Weiss s svojo družino. Industrijski mogotec, ki je obogatel s konzerviranjem, je veljal za enega najbogatejših ljudi na Madžarskem: njegovo bogastvo je naraslo do te mere, da sta bili vili na aveniji Andrássy 114 in 116 osvetljeni pet let prej kot angleška kraljeva palača. Družina je bila med drugo svetovno vojno prisiljena pobegniti, po kateri je stavba dolgo ostala neuporabljena, danes pa deluje kot luksuzni hotel.

S tem prispemo na nekdanjo postajališče Aréna Avenue oziroma Trg junakov. Od tu se je Kisföldalatti po prvotni trasi obrnil proti nadzemnemu postajališču živalskega vrta in nato dosegel tudi nadzemno končno postajo Artézi fürdő.

Postajališče Hősök tere pred rekonstrukcijo leta 1954. Földalatti je potekal po levi strani, v skladu s tradicijo iz 19. stoletja, ki je bila obrnjena šele med razširitvijo leta 1973. – Foto: Fortepan

Med razširitvijo leta 1973 so bila ta postajališča delno odpravljena, delno premaknjena pod zemljo, rdeče-beli most Wünsch, ki je omogočal prehod in ki je zdaj očitno brez funkcije, pa je še vedno mogoče videti med sprehodom po mestnem parku.