8 briljantnih filmskih festivalov v Budimpešti, ki jih to jesen ne smete zamuditi

Jesen je prinesla čas za kino in nove filme, ki zasijejo v Budimpešti, in zagotovo bosta oktober in november ponudila tudi obilo filmskih doživetij za ljubitelje sodobnega filma.

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Filmski festival Zsóka // Kulturni center Csekovszky Árpád (11. oktober 2026)

Filmski klub Ragályi Elemér v Rákosligetu organizira celodnevni filmski festival v spomin na filmsko sociologinjo dr. Erzsébet Szilágyi. Na festivalu Zsóka bodo predstavljeni novi filmi, zanimiva okrogla miza, vznemirljiva delavnica in koncert svetovne glasbe, zato se bo 11. oktobra zagotovo splačalo odpraviti v Kulturni center Rákosliget. Poleg tega je vstopnica lahko vaša po zelo ugodni ceni, udeležba pa je za učence okrožja in spremljevalne učitelje popolnoma brezplačna – za natančen urnik preverite dogodek na Facebooku!

Filmski festival Szemrevaló // Kino Művész (15.–25. oktober 2026)

15. filmski festival Szemrevaló bo potekal med 15. in 25. oktobrom v kinu Művész v Budimpešti. Tokrat bo skupni filmski teden švicarskega veleposlaništva, Avstrijskega kulturnega foruma in Goethejevega inštituta ponovno ponudil pokušino najnovejših del iz nemško govorečega območja v izvirnem jeziku z madžarskimi podnapisi. 10 filmov, izbranih letos, se osredotoča na ženske usode: festival se odpre z vznemirljivim in smešnim filmom Prostor v mojem srcu, ogledate pa si lahko tudi dela Rose, Apaföld in Ali verjameš v angele? Poleg Budimpešte bodo najboljši filmi festivala predvajani še v Debrecenu, Szegedu in Pécsu.

56/70: 1956 napisano za film – filmski festival v kinu Corvin (16.–18. oktober 2026)

56Films bo 70. obletnico revolucije in boja za svobodo leta 1956 obeležil s tridnevnim filmskim festivalom. Prizorišče je seveda lahko le kino Corvin, kjer bodo poleg projekcij dokumentarnih in celovečernih filmov med 16. in 18. oktobrom potekala tudi srečanja z občinstvom in razprave. Vse filme si lahko ogledate skupaj z eno samo vstopnico za 1956 forintov, ki jo lahko najhitreje kupite na spletu. Za več informacij in podroben seznam filmov, ki bodo predvajani, si oglejte dogodek na Facebooku!

Mednarodni otroški in mladinski filmski festival Cinemira // več lokacij (24.–31. oktober 2026)

Konec oktobra bodo kino Sugár, Dugattyús, Kulturni center na trgu Marczibányi in Francoski inštitut polni filmskih dogodkov, posebej namenjenih otrokom in najstnikom, da bodo jesenske počitnice nepozabne s projekcijami, pogovori, filmskimi kastingi, delavnicami in zvezdniškimi gosti. Na spletni strani lahko brskate tudi po programih po starostnih skupinah in interesih, tako da bodo mladi filmski strokovnjaki zagotovo našli predstavitev, ki jih najbolj privlači.

Mednarodni filmski festival v Budimpešti // Kino Corvin (24. oktober–1. november 2026)

Konec oktobra bo v Budimpešti ponovno potekal težko pričakovani filmski festival, saj bo tokrat že tretjič potekal Budimpeštanski mednarodni filmski festival oziroma BIFF! Med devetdnevnim dogodkom bodo v kinu Corvin ponovno v središču pozornosti največje festivalske uspešnice in najbolj vznemirljivi mednarodni filmi. Letos si lahko ogledate 45 filmov, navdušeni filmski navdušenci pa bodo v programu našli tudi nova dela Martina McDonagha, Taike Waititija, Mika Leigha in Antona Corbijna – da ne zamudite, si čim prej zagotovite mesto!

Festival magičnega filma Houdini100 // Eötvös10 (30.–31. oktober 2026)

Minilo je natanko sto let od smrti svetovno znanega madžarskega umetnika pobegov in iluzionista Harryja Houdinija, znanega tudi kot Erik Weisz. Da bi stoletnico proslavili na dostojen način, House of Houdini, Madžarski hollywoodski svet, Origo Film Group Zrt., Kulturni center Eötvös10 in Nacionalni center za cirkuške umetnosti organizirajo dvodnevni filmski festival, na katerem bodo poleg filma Shade Rupe Play Dead premierno predvajani tudi filmi mladih, vzhajajočih talentov. Drugi dan festivala bo zaključil klasični film Houdini Georgea Marshalla in Tonyja Curtisa.

12. mednarodni festival posebnega filma SPEFI // Eötvös10 (13.–16. november 2026)

Posebno kino izkušnjo lahko doživite, če med 13. in 16. novembrom obiščete Eötvös10, saj bo tudi letos ponovno potekal filmski festival Madžarskega združenja posebnega filma, Filmski festival SPEFI. Edini dogodek v naši državi, posebej namenjen filmskim ustvarjalcem z invalidnostjo, bo poleg projekcij ponovno obogaten z zanimivimi strokovnimi razpravami, panelnimi programi in kulturnimi dogodki, zato se vsekakor splača kupiti vstopnice za to edinstveno serijo dogodkov.

23. mednarodni festival dokumentarnega filma o človekovih pravicah Version // več lokacij (16.–25. november 2026)

Med 16. in 25. novembrom bo Budimpešta in sedem podeželskih mest ponovno polna najbolj vznemirljivega dokumentarnega filmamekkel. 23. festival dokumentarnega filma o človekovih pravicah Version bo letos predstavil več kot 80 filmov. Letošnji moto »Verjamem, ko vidim?« postavlja še posebej aktualno vprašanje v dobi ponaredkov, umetne inteligence in manipuliranih vsebin: ali lahko še vedno verjamemo temu, kar vidimo? Program bo predstavil tudi zgodbe Romov, ekološko krizo, vojno v Ukrajini, politično radikalizacijo in duševno zdravje. Projekcije bodo spremljala srečanja z občinstvom, razprave in strokovni programi.