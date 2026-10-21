22. CineFest, največji mednarodni filmski festival v državi, se je končal z rekordnim številom projekcij

Na 22. mednarodnem filmskem festivalu CineFest Miskolc je glavno nagrado festivala osvojil prvi celovečerni film Francozinje Sarah Arnold, Too Many Wild Animals, medtem ko je četrti film Gáborja Reisza, The Ground Floor, prejel veliko nagrado žirije. Poleg tega je dve nagradi prejela tudi nemška kriminalka Indict.

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Kot je na zaključni gala prireditvi povedal direktor festivala Tibor Bíró, je bil letos CineFest razširjen z novo projekcijsko dvorano s kapaciteto tristo sedežev, tako da so festivalske projekcije zdaj potekale v petih kinodvoranah. Zahvaljujoč temu se je na različnih lokacijah odvilo rekordno število projekcij, 156.

Občinstvo je program cenilo in do konca festivala je bilo prodanih več kot 12.000 vstopnic, več projekcij pa je bilo razprodanih.

Glavno nagrado je prejel prvi film

Glavno nagrado festivala, nagrado Imreja Pressburgerja, je prejel francoski film Too Many Wild Animals. Žirija je svojo odločitev utemeljila s tem, da bizarno humoren prvenec, ki obravnava vprašanja razrednih razlik in korupcije, drzno spodkopava spolne stereotipe in se poigrava s pričakovanji občinstva, hkrati pa se kriminalnega žanra loteva z nove perspektive.

Glavno nagrado, nagrado Adolfa Zukorja, je prejel film Gáborja Reisza Földszint, ki je po mnenju žirije satira, ki spodbuja dialog o razmerah na Madžarskem pred političnimi spremembami. Posebej zanimivo je, da je to prvič v 22-letni zgodovini festivala, da je filmski ustvarjalec isto nagrado prejel dvakrat:

Gábor Reisz je za svoj prvi celovečerni film VAN leta 2014 prejel tudi nagrado Zukor za nenavadno in nerazložljivo stvaritev. Filmski ustvarjalec, ki je prejel obe glavni nagradi, je nagrado osebno prejel v Miškolcu.

Na podlagi prejetih glasov je nagrado občinstva prejel režijski prvenec Bernadette Mayer, Mommy Blue. Posebnost nagrade občinstva CineFesta je, da lahko gledalci glasujejo ne le za 16 filmov v tekmovalnem programu, temveč tudi za katero koli predstavo, za katero so na voljo vstopnice.

Regionalni biseri, drzna dela

Nagrado v sekciji V4+, ki se osredotoča na filme iz naše regije, je prejel bolgarski film Álomkaland (r.: Valeska Grisebach): žirija je cenila natančen, pristen in globok prikaz kompleksne skupnosti ter občutljivo, na like osredotočeno pripovedovanje zgodb. To ni prvič, da je bila režiserka Valeska Grisebach nagrajena na CineFestu: leta 2017 je za svoj film Western osvojila glavno nagrado festivala, nagrado Pressburger.

Nova tekmovalna kategorija z imenom Fantasma je vključevala filme, ki so formalno ali konceptualno drzni in gledalca potiskajo iz cone udobja. V tej kategoriji je zmagal francoski film Iskrivi poljub (rež. Pierre Salvadori): po mnenju žirije gre za čudovito izdelano zgodbo o ljubezni in zaljubljanju.

Nagrado CineDocs je prejel španski film Tišina Zemlje (rež. Frank Gutiérrez), preiskovalni dokumentarec, ki močno prikazuje vpliv in tragične posledice boja za varstvo okolja. Nagrado CineNewWave je prejel film Nesmrtniki (rež.: Edit Nagyistók) za poglobljeno filmsko izkušnjo, pristen prikaz družbe, natančno montažo, impresivne vizualne elemente in ritem ter odlično igro.

Mednarodna zveza filmskih kritikov (FIPRESCI) in ekumenska žirija sta prepoznali nemški film Obtožnica (rež.: Faraz Shariat). Po mnenju žirije prvi, ki ga je režiral Faraz Shariat, gledalca popelje na čustveno vožnjo po vlakcu smrti z elementi trilerja in sodne drame ter ponudi nov pogled na pravi pomen privilegijev, korupcije in pravičnosti.

CICAE (Mednarodno združenje umetniških kinematografov) je film Too Many Wild Animals ocenilo kot vrednega nagrade.

Naslednji 23. mednarodni filmski festival CineFest Miskolc bo potekal med 10. in 19. septembrom 2027. Več informacij najdete na spletni strani festivala s klikom tukaj.