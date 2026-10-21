Gastronomska tura deklet Gilmore v Budimpešti: 6 odličnih krajev, ki bi jih Lorelai in Rory z veseljem obiskala

Lika iz filma Hotel src, Lorelai in Rory, se težko bi izognila dobri hrani: pici, sladicam, kitajskim jedem, kavi, pomfriju, cheeseburgerjem, njune oči so se resnično iskrile. Ni dvoma, da sta odličen zgled ljubezni do življenja in hrane: pridružite se nam na hedonistični gastronomski turneji, kjer bomo za nekaj časa odložili prizadevanje za zdrav življenjski slog in se potopili v nebeške kulinarične dobrote, kot so se potopile dekleta Gilmore!

Kofeinska omamljenost pri Gaby’s v Budimpešti

Redni lokal Roryja in Lorelai je vsaj tako edinstven in neponovljiv kot onadva sama, a vseeno smo poskušali najti kopijo prijetnega bistroja Luka Danesa v Budimpešti. Tako smo izbrali Gaby’s Budapest, ki z gostoljubnostjo majhnega mesta sprejema duše, ki hrepenijo po ameriškem zajtrku in skodelici kave. Ameriški zajtrk na jedilniku ni naključje, saj je lastnik lokala, Bryan Wilson, v Budimpešto prišel iz Los Angelesa s svojim psom Gabyjem. Ker se je zaljubil v mesto, je ustvaril tako ljubko zbirališče, katerega neposredno vzdušje bi na bolj slab dan nasmejalo celo Luka. Seveda se jedilnik ne ustavi pri zajtrku: izbirate lahko med burgerji, solatami, tacosi, zvečer pa vas lahko zamika tudi koktajl ali dva.

1137 Budimpešta, Katona József utca 41.

Mednarodni okusi v Buena World Kitchen & Bar

Eden najbolj skrivnostnih gastronomskih lokalov v seriji je Al’s Pancake World, ki se je začel kot restavracija s palačinkami, a se je Al v 1-2 letih naveličal in prešel na mednarodni jedilnik. Čeprav Lorelai in Rory še nikoli nista bila pri Alu, sta bila navdušena nad svojo gastronomsko pustolovščino, ko sta želela naročati pri njem. In če bi tudi vi radi povečali svoje kulinarično navdušenje med sivimi delovniki, vam Buena World Kitchen & Bar ponuja mednarodna doživetja v osrčju poslovnega kompleksa Agora Tower. V restavraciji lahko poskusite tudi kitajske okuse, tako kot bi to storila Rory in Lorelai, vendar se splača raziskati tudi druge kuhinje: specialitete iz Italije, Bližnjega in Daljnega vzhoda, Mehike, Amerike in sredozemskih držav oživijo na jedilniku.

1138 Budimpešta, Váci út 116-118.

Sladkorni šok v László Cukrászda

Nič ne bi moglo bolje priklicati znanega retro vzdušja pekarne Weston’s kot László Cukrászda v 11. okrožju, ki že od leta 1970 sladka vsakdanje življenje domačinov. Zahvaljujoč svežemu, tradicionalnemu pecivu se boste počutili, kot da ste pravkar vstopili v babičino kuhinjo. Izbor vključuje vse od jabolčne pite, slanih piškotov in kuglofona do tort in penastih tort.

1111 Budimpešta, Budafoki út 53.

Sladkorni raj v SUGAR!

Čeprav Taylor’s Old Fashioned Soda Shoppe kljub začetnemu navdušenju za Lorelai in Roryja ni postala redna obiskovalka, smo prepričani, da bi v SUGAR! vstopila z iskricami v očeh. V slaščičarni, ki daje prostor njunim hedonističnim željam, bi izbirala med lizikami, sladkornimi kroglicami in različnimi sladkarijami, a ponudba SUGAR! se tu ne konča. Ponujajo tudi široko paleto vročih čokolad, kav, sezonskih sladolednih kupov in sladolednih kupov, v svojem repertoarju pa so tudi torte, pecivo in makroni.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 48.

Italijanska okusna doživetja v Trattoria Toscana

Čeprav sta se Lorelai in Rory v seriji že večkrat prepustila italijanskim okusom, sta ob vsaki priložnosti uživala le v Antoniovi pici iz topline svojega doma. Njihova ljubezen do pice je vsekakor vredna sledenja, a vsak bi moral vsaj enkrat doživeti vzdušje Trattorie Toscana. V restavraciji verjamejo, da je italijanska kuhinja tako raznolika kot barvna paleta, zato že vrsto let očarajo svoje goste, ki hrepenijo po mediteranskih okusih, tako da med barvami izbirajo toskansko gastronomijo. Kakovost zagotavlja skrbno delo najboljših italijanskih dobaviteljev in italijanskih kuharjev ter kuharjev, kjer skoraj sto vrst hrane in dvesto vrst vina čaka, da goste očara. Če sanjate o božanski pici, vas lahko tukaj očara tanko testo in številni dodatki, medtem ko vas bodo v primeru lazanje domače testenine, kakovostno meso in obilna paradižnikova omaka popeljali v nebesa okusov.

1056 Budimpešta, Beograd rakpart 13-15.

Petkova večerna eleganca v restavraciji Vadrózsa

Morda je restavracija Vadrózsa tisto, česar Lorelai in Rory sama nikoli ne bi izbrala, a po zaslugi starih staršev sta si na gastro turneji Gilmore Girls lahko nekoliko lažje oddahnila od veličastne teže hitre hrane. Čeprav so bile petkove večerje za dekleta obvezne v elegantnem okolju, nas je že sama čudovita notranjost vse zvabila v restavracijo Vadrózsa. V neobaročni vili na Rózsadombu s strastjo pripravljajo madžarsko in mednarodno kuhinjo, gostom pa ponujajo prav posebno, mirno vzdušje stran od hrupa sveta.

1025 Budimpešta, Pentelei Molnár utca 15.