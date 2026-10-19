Otroška železnica v oktobru prinaša nostalgijo s sejemskim vrtincem in parno lokomotivo

Ne boste našli bolj popolnega jesenskega programa kot sprostitev, ki obuja preteklost, v objemu Budimskih gora. Če je oktober, se odpravite na Otroško železnico!

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II. Sejemska zabava čaka mlade in starejše družine 17. oktobra med 10. in 16. uro z odličnimi odrskimi nastopajočimi in pravimi tradicionalnimi doživetji. Najmlajši lahko ustvarjajo v ustvarjalnih obrtnih delavnicah, se fotografirajo v tradicionalnih nošah, tisti, ki jih zanima železnica, pa lahko doživijo čarovnijo vožnje z vlakom na interaktivni poljski mizi.

Hkrati obiskovalce v telovadnici Húsvölgy čaka razstava modelne železnice. Dogodek bodo popestrili posebni plesni in glasbeni nastopi, popoldne pa bo priložnost za učenje nekaj moldavskih plesnih korakov. V okviru Sejemske zabave bodo v uporabo postavljena tudi nostalgična vozila – kot sta motorni vagon Lillafüred in lokomotiva C50. Poleg tega bodo vlaki vozili po strnjenem voznem redu: med postajama Hűvösvölgy in Szépjuhászné bodo vlaki odhajali vsakih 20–30 minut, med postajama Hűvösvölgy in Széchenyihegy pa vsakih 40–50 minut.

Seveda se doživetja s Sejemsko zabavo v oktobru ne bodo končala: priljubljena parna lokomotiva bo nostalgično vzdušje prenašala iz vikenda v vikend vzdolž celotnega odseka Otroške železnice.

Podroben program Sejemske zabave najdete na tej povezavi, oktobrski vozni red pa s klikom tukaj na spletni strani Otroške železnice.

Napisala: Dominika Vajdai