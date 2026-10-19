Nostalgični vlaki oktobra prinašajo retro vzdušje na progo HÉV

Skupina MÁV se oktobra pripravlja na nekakšen nostalgični vikend: zainteresirane čakajo nostalgični vlaki, Faros Ikarus, razstava vozil, obisk kočijažne postaje, pogostitev potnikov in družinski programi.

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24. in 25. oktobra skupina MÁV organizira obsežen nostalgični vikend na progi HÉV med Budimpešto in Szentendrejem. Ob tej priložnosti bodo retro vzdušje poskrbeli nostalgični vlaki, ki obujajo različna obdobja. V soboto in nedeljo bodo med Budimpešto in Szentendrejem vozili trije različni nostalgični vlaki, za odlično vzdušje pa bosta poskrbela tudi veliko železniško nostalgično vozilo in Faros Ikarus.

Poleg nostalgičnih vlakov so na voljo razstava vozil, poligon za vožnjo ter vodeni ogledi in ogledi zakulisja kočijažne postaje Szentendre za tiste, ki jih zanimajo vozila. Poleg tega lahko potniki uživajo tudi v storitvah Utasellato v Szentendreju zahvaljujoč vagonom Pannónia.