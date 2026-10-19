Nekoč najpomembnejša železniška delavnica v državi se poslavlja z nenavadno zabavo

To jesen se bo za ljubitelje elektronske glasbe odprlo nenavadno prizorišče. Nekoč najpomembnejši madžarski serviser železniških vozil bo vstopil v novo poglavje, a šele po nepozabni zabavi.

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Skupna zabava Be Massive Horizon in Muzeja prometa se bo to jesen na nenavaden način poslovila od nekoč najpomembnejšega madžarskega serviserja železniških vozil. Dogodek na nenavadnem prizorišču je več kot le preprosta zabava: je tudi zaključek neke dobe, ki ji sledi novo poglavje.

Ne glede na to, ali ste prizorišče že obiskali ali pa prvič obiščete ulico Kőbányai út, se bo zagotovo splačalo vzeti večer 6. novembra brezplačen. Ta večer lahko spoznate povsem nov obraz nekdanje industrijske hale, medtem ko elektronska glasba Methe, Avike in Nicka Behrmanna tava po prostranih prostorih in industrijskem okolju.

Vstopnice za zabavo, ki bo potekala med 19. in 23. uro, so na voljo v omejenem številu, zato si jih je vredno čim prej zagotoviti, če ne želite zamuditi te enkratne priložnosti. Več informacij najdete na dogodku na Facebooku s klikom tukaj.