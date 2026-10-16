5 skritih zakladov v Svábhegyju, ki jih je vredno obiskati med jesenskim sprehodom

Znani del 12. okrožja, posejan z vilami, v vsakem letnem času skriva presenečenja: včasih naletite na prej neznano, hribovito ulico, včasih na gastronomski biser, včasih na poslastico mestne zgodovine. Tokrat vas vabimo na jesenski sprehod in vam pokažemo pet znamenitosti v Svábhegyju, ki jih ne smete zamuditi.

Če vam je članek všeč, kliknite in nas nastavite kot prednostni vir v Googlu!

Skrivni otok miru: Jókai-kert

Kje drugje bi legendarni pisatelj kupil poletno hišo kot v Svábhegyju – leta 1853 z avtorskimi honorarji madžarskega naboba. Na mestu nekdanjega kamnoloma sta Mór Jókai in njegova žena Róza Laborfalvi ustvarila pravi rajski vrt s sadnim drevjem, grozdjem ter kamnito mizo in klopjo, okrašeno s kipi levov, kar je bilo idealno za ustvarjanje. Ni čudno, da je postala pravo stičišče umetniškega sveta in da je poleti toliko ljudi obiskalo ulico Költő. Žal je Jókaijeva smrt pomenila postopno propadanje kulturnega raja – vilo so porušili, ostala je le še tiskarna – vendar je vrt in vilo nekdanje sosednje družine Steindl lani ponovno odprla za javnost direkcija Narodnega parka Duna-Ipoly.

1121 Budimpešta, Költő utca 21.

Za poživljajoča doživetja skupnosti: Lívia-villa

Na Svábhegyju se stikajo čudovite vile, stavba, poimenovana po Líviji Leopoldini Alvine v Milassu, pa je že skoraj dve stoletji okras okrožja. Zgodovina Lívie-ville ne bi mogla biti bolj pustolovska: mojster mesar jo je dal zgraditi kot poletno rezidenco, in ker je bila na dosegu roke od Jókai-ville, so si kasneje, na prelomu stoletja, obiskovalci, torej bogati meščani, dajali kljuko na vratih. Kálmán Mikszáth je bil njen najemnik kar nekaj let in si je v bližini Jókaija ustvaril svoje edinstveno okolje. Žal grozote 20. stoletja niso prizanesle niti vili: dolga leta je stala zanemarjena, danes pa deluje kot priljubljen skupnostni prostor, prizorišče dogodkov in razglaša brezčasno eleganco.

1121 Budimpešta, Költő utca 1/A

Malo mestne zgodovine: Mestni vodnjak

Morda si ne mislite, kako pomembno vlogo je nekoč imel Svábhegy pri oskrbi Budimskega gradu z vodo. Že v srednjem veku, natanko v času vladavine kralja Matijaša, je bil razvit sistem, ki je kristalno čisto vodo okoliških izvirov vodil do Budimskega gradu. Vse to so omogočili takratni mojstri, znatna razlika v nivoju in seveda gravitacija: Mestni vodnjak je z manjšimi ali večjimi prekinitvami in spremembami imen deloval do leta 1882, osem let pozneje pa so odprli istoimensko zobato postajališče. Obe vodnjaki si lahko ogledate v parku Devecseri Gábor v rekonstruiranem stanju – vredno si ju je ogledati in si od blizu ogledati gotske slogovne značilnosti zgornjega dela, pa tudi spominske plošče!

1125 Budimpešta, park Devecseri Gábor

Za napolnitev energije v bližini narave: Učne poti na Kis-Sváb-hegy

Kis-Sváb-hegy je vedno dobra izbira, če se želite odmakniti od betonskega morja prestolnice, a si prihraniti dolgo pot. Lahko se celo odpeljete z avtobusom s trga Széll Kálmán, na približno 12 hektarjih območja, ki je pod naravovarstvenim varstvom, pa boste našli dve učni poti: ena je dolga 750 metrov in jo je razvilo Madžarsko ornitološko in naravovarstveno združenje, medtem ko Pravljična pot vabi družine na 1-kilometrsko pustolovščino z Mimom in Csipecom. Ne glede na to, katero izberete, boste na koncu sprehoda dosegli majhen travnik na vrhu Kis-Sváb-hegyja, od koder lahko celo uzrete Citadelo.

Gastronomski kraji na vašem seznamu želja: Štrudelji in druge dobrote

Če med odkrivanjem postanete lačni, vas čaka kar nekaj gastronomov z odprtimi vrati. Normafa in štrudel gresta skoraj z roko v roki: oglejte si, kako tradicija živi naprej, v paviljonu Normafa Rétes, ki je bil ponovno odprt pred nekaj leti, in če iščete nekaj bolj obilnega, je Normafa Ski House popoln postanek. Seveda tudi v Normafi Delikát ne boste razočarani, še posebej, če se ustavite na zajtrk! V hoje oddaljenosti od zelo omenjane ulice Költő se v hiši Istenhegyi Szent László Prébánia nahaja najnovejša kavarna v okolici, Padre Pio, v stavbi Jókai Klub pa lahko poskusite specialitete pice chefa Lázárja, ki jih pripravlja P7 Pizza & Café. Lačni zagotovo ne boste!