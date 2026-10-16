Najboljši filmi leta 2026: 20+ komedij, ki vam bodo zagotovo polepšale večer

Leto še ni končano, vendar smo se odločili, da je vredno zbrati najbolj vesele filme leta doslej. Med njimi so nekateri pretresljivi, romantični in dramatični. Zato se lotimo najboljših komedij leta 2026!

Mamica Blue

Svet okoli Kristine postaja vse temnejši. Njen vid je nepopravljiv. Njena sreča morda ne bo. Za to pa potrebuje sina, brez čigar pomoči si ne more urediti novega življenja. Toda Máté bo kmalu dobil otroka, njegova žena pa se želi preseliti v tujino. Moški bo razdvojen na dvoje: mama se vse bolj navezuje nanj, on pa bi bil vse bolj navezan na svojo novo družino.

Pritličje

Med pripravami na praznike Kristóf nepričakovano odkrije plesen v stanovanju, kjer živi z ženo Vero. Kristóf posumi na puščanje vode, zato vse vrže na stran in začne trkati na vrata sosedov, da bi našel vir težave. Kar se zdi kot rutinska vzdrževalna težava – za katero pravi, da jo ima popolnoma pod nadzorom – se kmalu spremeni v tragikomično situacijo in hiša se znajde v popolnem kaosu.

Najboljše mednarodne komedije leta 2026

Sporočila Isabelle (Netflix)

Osebna sporočila mlade ženske njeni pokojni sestri po naključju končajo pri neznancu, ki se vanjo počasi zaljubi že od daleč.

Zločin z ovcami

Kaj lahko osamljeni pastir počne na neskončno zelenih angleških travnikih? George se na primer zabava z branjem kriminalnih zgodb svoji čredi zvečer. Ko jih najdejo mrtve, ovni, ovce in jagnjeta vedo, kaj storiti. Ker policija v mirni angleški vasi ni pripravljena na tako izjemno situacijo, se preiskave loti sama.

Najeta družina (Disney+)

Film, ki se dogaja v sodobnem Tokiu, se osredotoča na ameriškega igralca, ki v iskanju smisla življenja nekega dne najde nenavadno službo: igra družinske člane neznancev v japonski agenciji. Ko se poglablja v svet svojih strank, se spletajo prave vezi in meja med igro in resničnostjo se počasi briše.

Tony – Rojstvo kuharja

Film prikazuje zgodnja leta Anthonyja Bourdaina, svetovno znane kuharske legende, ko je delal v Provincetownu v Massachusettsu. Devetnajstletni Bourdain je po naključju padel v kaotičen svet restavracijske kuhinje, poletje, ki ga je tam preživel, pa mu je za vedno spremenilo življenje in postalo odločilno za njegovo prihodnost.

Česar ne povem

John Davidson se že kot najstnik sooča z dejstvom, da je drugačen od drugih: pri 15 letih mu diagnosticirajo Tourettov sindrom. Takrat je bila bolezen malo znana in mnogi so jo napačno razumeli, zato ga v šoli izobčujejo in ustrahujejo. Kljub težavam se John ne vda. Kot odrasel se odloči, da bo s svojimi izkušnjami boril za sprejemanje in razumevanje tistih, ki živijo s tem sindromom.

Ni druge izbire

Man-su je že desetletja spoštovan zaposleni v lokalni tovarni papirja. Živi korejske sanje: živi v prostorni družinski hiši z ženo, dvema otrokoma in dvema psoma, kjer svoj prosti čas preživlja z nego bonsajev. Vendar pa novi lastnik tovarne začne v imenu modernizacije zmanjševati število zaposlenih in kmalu se znajde na ulici. Začetno odločno iskanje službe zamenja obup in Man-su se končno odloči za korake, ki prestopijo vse meje.

Čustvena vrednost

Nora in Agnes po dolgem času ponovno srečata svojega odtujenega očeta Gustava. Karizmatični moški je bil nekoč slavni režiser in Nori ponudi eno od vlog v svojem filmu o vrnitvi. Ženska vlogo zavrne, ki jo na koncu dobi navdušena mlada hollywoodska igralka. Sestri se soočita s težko situacijo: rešiti morata zapleten odnos z očetom, hkrati pa se morata spopasti z dejstvom, da se je v središče njihove družinske dinamike vmešala ameriška filmska zvezda.

Samo ena nesreča

Noč je, družina z majhnimi otroki se vozi domov po neosvetljeni iranski cesti, ko se zgodi nepričakovana manjša nesreča. Poiščeta pomoč pri bližnjem avtomehaniku. Incident vodi do plazu podobnih posledic, ko nekdanji zaposleni v garaži, moški, ki je bil prej zaprt iz političnih razlogov, misli, da prepozna brutalnega zasliševalca nesrečnega voznika v treh epizodah novega filma Jima Jarmuscha. V treh epizodah se bratje in sestre srečajo po dolgem času. Med skupnim časom se morajo soočiti z napetostmi, ki izvirajo iz preteklosti, in ponovno oceniti svoj zapleten odnos s starši.

Drama v polnem teku

Odnos srečno zaročenega para je postavljen na preizkušnjo, ko se v tednu njune poroke zgodi nepričakovan razvoj dogodkov.

Kojot vrača udarec

Izdelki megakorporacije ACME nenehno odpovejo kojotu, ki vztrajno poskuša izslediti kukavico Stremensko tekačo. Willie Kojot nenadoma tvega in obišče nasmejanega odvetnika na oglasnem panoju, ki ga najame, da ga zastopa v tožbi proti ACME.

Kopač

Alejandro GIñárritu je režiral svojo najnovejšo črno komedijo s Tomom Cruiseom v glavni vlogi, v kateri najmočnejši človek na svetu za vsako ceno poskuša dokazati, da je rešitelj Zemlje – torej poskuša preprečiti katastrofo, ki jo je sprožil nad svetom.

Mayday (Apple TV, Prime)

Ameriški pilot med strogo tajno misijo med hladno vojno obtiči na sovražnem ozemlju. Na pomoč mu priskoči ekscentrični nekdanji agent KGB.

El Camino – Najdi svojo pot

Ženska, ki se poskuša sprijazniti s svojimi napakami, in najstnica, ki ne more nadzorovati svoje jeze – oba sta prišla do točke, ko njuno življenje ne more več nadaljevati tako, kot je bilo doslej. Skupaj se odpravita iz Francije na El Camino. Njuno potovanje postane skupni prostor soočenja in zdravljenja.

Vabilo

Zakon Joeja in Angele je v krizi. Par se odloči, da bo na večerjo povabil skrivnostne sosede iz zgornjega nadstropja, a večer se nepričakovano obrne.

Poletne dogodivščine (premiera 29. oktobra 2026)

Kot da premagati raka ne bi bilo dovolj težko, starši 17-letno Ivy vpišejo v tako imenovani “kemoterapevtski tabor”, kjer Ivy spozna nepričakovana prijateljstva med skupino ekscentrikov in preživi poletje, ki ga ne bo nikoli pozabila.

Razum in čut (premiera 5. novembra 2026)

Nova priredba ikonične klasike Jane Austen Razum in čut. Ta očarljiva, duhovita in globoko prepoznavna zgodba se vrti okoli ljubezni in sestrstva, v njej pa igrata Daisy Edgar-Jones in Esmé Creed-Miles.

Moja snaha (premiera: 26. novembra 2026)

Ta november se Ben Stiller in Robert De Niro vračata skupaj z Ariano Grande v novem, vznemirljivem poglavju v uspešnici Moja snaha.

Za božič bom tam (premiera: 3. december 2026)

Míra in Attila sta poročena par s tremi otroki, ki že leta živita skupaj s tremi hčerkami. Míra je prekinila svojo odvetniško prakso, da bi postala mama, vzgoja otrok in ohranjanje družine skupaj pa ji vzame ves čas. Attila je vodja srednjega managementa v multinacionalki in meni, da vodenje gospodinjstva ni pravi izziv in delo. Míra že leta ni počival, zato se mati, ko Attila napove, da bo družinske naloge reševal celo z lastnimi rokami, odloči, da bo za teden dni odšla na počitnice na Bali. Attila mora hkrati organizirati letno božično zabavo podjetja in skrbeti za otrokovo vsakdanje življenje, vrtec in šolske obveznosti.